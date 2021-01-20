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Навальный порвал шаблон

20.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный порвал шаблон

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  • Кирилл Рогов
  • 20.01.2021, 15:06
Навальный порвал шаблон
алексей навальный

Герой, смерть и золотой ершик.

Главное, и в общем совершенно историческое событие на данный момент состоит даже не в том, что фильм Навального посмотрело, как показывает youtube, 22 млн человек, а, по данным внутренней статистики, как пишет Кира Ярмыш, 10 млн человек за 7 часов, и он находится на первом месте в тренде youtube, а его аудитория в прайм-тайм превышала совокупную аудиторию центральных российских телеканалов вместе взятых. Хотя и этого было бы достаточно.

Но главное даже не в этом.

Самое невероятное событие этих двух дней состоит в том, что Навальный превратился в героя мирового масштаба. Как сформулировал это еще вчера Аркадий Островский, в мире существует огромный спрос на вот это. На человека, который рвет шаблон. Навальный сейчас — вот прямо сейчас — на пятом месте в трендах американского твиттера. Хотя, казалось бы, им есть, что обсуждать, помимо Кабаевой и дегенеративного вида владельцев подставных фирм в Геленджике. И между тем. Это герой. Трамп наоборот.

Тем временем вокруг заключенного СИЗО №1 сгущается атмосфера. Ставки высоки. С одной стороны, мафия должна его убить, чтоб было неповадно вот так нарочито, специально бросать ей вызов небоязни. Иначе где будет ее власть. С другой стороны, если Навального убьют, то скорее всего никто никогда уже не вспомнит, что Путин «взял Крым». Помнить будут только, что Путин — это тот, который убил Навального за то, что тот рассказал про его дворец и золотой ершик.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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