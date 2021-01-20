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Обсерватория по защите правозащитников призвала освободить Леонида Судаленко и его коллег

20.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обсерватория по защите правозащитников призвала освободить Леонида Судаленко и его коллег

  • 20.01.2021, 14:57
Обсерватория по защите правозащитников призвала освободить Леонида Судаленко и его коллег
Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Организация выдвинула требования.

Обсерватория по защите правозащитников получила новую информацию о нарушениях прав человека и просит срочно повлиять на ситуацию в Беларуси. Об этом правозащитники заявили на собственном сайте (перевод — Charter97.org).

Организация призывает:

Гарантировать при любых обстоятельствах физическую неприкосновенность и психологическое благополучие Леонида Судаленко, Марии Тарасенко, Андрея Александрова, Ирины Злобиной и Марии Рабковой, а также всех правозащитников в Беларуси;

Немедленно и безоговорочно освободить Леонида Судаленко, Марию Тарасенко, Андрея Александрова, Ирину Злобину и Марию Рабкову, поскольку их задержание является произвольным, а уголовные обвинения против них кажутся просто направленными на наказание их за их законную правозащитную деятельность, а также за всех других правозащитников в Беларуси;

Положить конец всем актам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении Леонида Судаленко, Марии Тарасенко, Андрея Александрова, Ирины Злобиной, Марии Рабковой и всех других правозащитников в Беларуси, а также всех организаций, занимающихся законной правозащитной деятельностью в Беларуси. При любых обстоятельствах обеспечивать, чтобы они могли осуществлять свою законную деятельность без каких-либо препятствий и опасений репрессий.

Обсерватория защиты правозащитников была создана в 1997 году Международной федерацией за права человека и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель этой организации – предотвратить репрессий в отношении правозащитников.

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