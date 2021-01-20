Официальный Минск на инаугурации Байдена представит... вокалист рок-группы

Это Дмитрий Басик, временный поверенный в делах Беларуси в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.





Еврорадио , Дмитрий Басик также является вокалистом белорусской трэш-фолк-метал-группы Vicious Crusade. Как передает, Дмитрий Басик также является вокалистом белорусской трэш-фолк-метал-группы Vicious Crusade.





Беларусь и США еще в прошлом году собирались обменяться послами. Однако сначала весь позитив перечеркнули события лета-осени 2020-го, а после умер 49-летний Олег Кравченко, которого летом назначили послом в Соединенных Штатах.





Напомним, после президентских выборов августа 2020-го, массовых задержаний и избиений протестующих, арест американского гражданина Виталия Шклярова президент США Дональд Трамп в конце минувшего года подписал Акт о демократии для Беларуси.





Он включает в себя призыв к новым выборам в нашей стране, признание Координационного совета законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.





В МИД Беларуси Акт о демократии назвали недружелюбным шагом и "откровенным вмешательством" в дела нашей страны.







