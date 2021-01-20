|
Официальный Минск на инаугурации Байдена представит... вокалист рок-группы
Источник материала: Партизан
Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации американского президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
Это Дмитрий Басик, временный поверенный в делах Беларуси в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Как передает
Беларусь и США еще в прошлом году собирались обменяться послами. Однако сначала весь позитив перечеркнули события лета-осени 2020-го, а после умер 49-летний Олег Кравченко, которого летом назначили послом в Соединенных Штатах.
Напомним, после президентских выборов августа 2020-го, массовых задержаний и избиений протестующих, арест американского гражданина Виталия Шклярова президент США Дональд Трамп в конце минувшего года подписал Акт о демократии для Беларуси.
Он включает в себя призыв к новым выборам в нашей стране, признание Координационного совета законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.
В МИД Беларуси Акт о демократии назвали недружелюбным шагом и "откровенным вмешательством" в дела нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации американского президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)