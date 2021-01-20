ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зикрацкий – о невозбужденных делах: «Мы не учли, что правила могут измениться во время игры»

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокаты – о невозбужденных уголовных делах по фактам событий августа 2020 года.

Зикрацкий – о невозбужденных делах: «Мы не учли, что правила могут измениться во время игры»

Фото Facebook

— Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела. Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела, но  были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение, ведь по УПК у них есть 3 месяца на проверку, — написал адвокат Сергей Зикрацкий в своем Facebook.

Он уточнил, что защитники учитывали тот факт, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев, например, для проведения экспертизы. Но поскольку срок приостановления также не может превышать 3 месяца, по итогам 6 месяцев была надежда получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе.

При этом, отмечает адвокат, даже решение об отказе в возбуждении дела давало возможность «ознакомиться с результатами проверки и обжаловать» такой отказ.

— Но мы не учли одну деталь — правила могут измениться во время игры. Мой коллега Михаил Бондарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года. Одно из изменений предусматривает право приостанавливать проверку на срок свыше 3 месяцев. При этом максимальный срок не установлен, — удивлен Зикрацкий.

«Вишенкой на торте» адвокаты называют порядок вступления в силу изменений в УПК. Если абсолютное большинство изменений вступает в силу с 1 марта или 14 апреля 2021 года, то норма, разрешающая приостанавливать проверку на срок более 3 месяцев, уже вступила в силу 14 января 2021 года.

— Чтобы вы понимали, шестимесячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.

И еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов, заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания. Именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки, делает вывод адвокат.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокаты о невозбужденных уголовных делах по фактам событий августа 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валюта в страну ручьями не течет: выручка от экспорта хлоркалия тоже упала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by