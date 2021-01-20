Зикрацкий – о невозбужденных делах: «Мы не учли, что правила могут измениться во время игры»

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокаты – о невозбужденных уголовных делах по фактам событий августа 2020 года.





Фото Facebook

— Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела. Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела, но были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение, ведь по УПК у них есть 3 месяца на проверку, — написал адвокат Сергей Зикрацкий в своем Facebook.

Он уточнил, что защитники учитывали тот факт, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев, например, для проведения экспертизы. Но поскольку срок приостановления также не может превышать 3 месяца, по итогам 6 месяцев была надежда получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе.

При этом, отмечает адвокат, даже решение об отказе в возбуждении дела давало возможность «ознакомиться с результатами проверки и обжаловать» такой отказ.

— Но мы не учли одну деталь — правила могут измениться во время игры. Мой коллега Михаил Бондарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года . Одно из изменений предусматривает право приостанавливать проверку на срок свыше 3 месяцев. При этом максимальный срок не установлен, — удивлен Зикрацкий.

«Вишенкой на торте» адвокаты называют порядок вступления в силу изменений в УПК. Если абсолютное большинство изменений вступает в силу с 1 марта или 14 апреля 2021 года, то норма, разрешающая приостанавливать проверку на срок более 3 месяцев, уже вступила в силу 14 января 2021 года.

— Чтобы вы понимали, шестимесячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.

И еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов, заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания. Именно поэтому маму Романа Бондаренк о и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки, делает вывод адвокат.