ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опрос: большая часть представителей белорусского IT-сектора допускают углубление политического кризиса в стране

20.01.2021 15:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские участники IT-сектора видят риски дальнейшего углубления политического кризиса в стране, говорится в исследовании Центра экономических исследований BEROC.

 

Опрос: большая часть представителей белорусского IT-сектора допускают углубление политического кризиса в стране
Фото: sonar2050.org.

 

Исследование подготовлено на основе декабрьского опроса 315 представителей IT-сектора Беларуси, проведенного компанией MIA Research.

В рамках опроса у представителей IT-отрасли поинтересовались, какие наиболее вероятные риски для своей деятельности они видят. Почти две трети опрошенных (64,1%) заявили, что считают возможным и очень возможным углубление политического кризиса в стране. 

Дальнейшее отключение интернета возможным и очень возможным назвали 58,4% опрошенных, 56,8% допускают повышение налогов и платежей. По мнению 53,3%, возможным и очень возможным сценарием является отток кадров за пределы страны, 52,7% представителей IT-компаний видят риски физической безопасности в Беларуси.

Перечисленные риски представители IT-сектора отнесли к угрозам, которые могут иметь значимые последствия для профессиональной деятельности.

Отвечая на вопрос о возможной релокации бизнеса в связи с событиями в стране, 43,8% представителей IT-компаний отметили, что релокация не рассматривается, 14% в качестве возможного места релокации назвали Польшу, 11,1% — Украину, 10,7% — Литву, 8,3% — Россию, 5,9% — другое направление, 3,6% — Латвию, 2,6% — Эстонию.

Благодаря релокации белорусские IT-компании хотели бы обеспечить экономическую и физическую безопасность.

Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что пока лишь немногие IT-компании релоцировали свои бизнесы полностью.

В ходе опроса только 4,4% IT-компаний заявили, что уже происходит полная релокация бизнеса из Беларуси. При этом 6% респондентов отметили, что такая релокация очень возможна, а 50,2% респондентов заявили, что это совершенно невозможно.

При этом 35,3% опрошенных представителей IT-компаний сообщили, что возможна временная релокация отдельных сотрудников, а 30,5% опрошенных отметили, что могут оказать индивидуальную помощь отдельным сотрудникам, желающим покинуть страну. 

Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают 48,6% представителей IT-компаний, свидетельствуют результаты проведенного исследования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские участники IT-сектора видят риски дальнейшего углубления политического кризиса в стране, говорится в исследовании Центра экономических исследований...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск: камера средней скорости зафиксировала антирекорд — 93 км/ч на участке с разрешенными 40
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by