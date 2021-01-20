Представителей минской церкви “Новая жизнь” вызвали к судебным исполнителям в связи с выселением из дома молитвы

Управление принудительного исполнения (УПИ) главного управления юстиции Мингорисполкома обязало представителей протестантской церкви “Новая жизнь” явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении из дома молитвы.





“Буквально вчера нам пришла повестка. Приглашают явиться к судебным исполнителям 1 февраля к 10.00 по исполнительному производству. Повестка не выписана на какую-то фамилию, просто на религиозную общину “Новая жизнь”, — сообщил БелаПАН администратор церкви Виталий Антончиков.

В конце прошлого года УПИ вынесло общине христиан полного Евангелия “Церковь “Новая жизнь” очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание площадью 1.621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11.00.

На 10.00 5 января церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

Стоит отметить, что 16 января 2019 года в Минске состоялось общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево. План предусматривает строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. На месте дома молитвы “Новой жизни” предполагается возвести школу.

На воскресной проповеди 10 марта того же года пастор Вячеслав Гончаренко среди прочего сказал прихожанам, что у церкви “Новая жизнь” будет “новое прекрасное здание”. Позднее администратор церкви Виталий Антончиков пояснил БелаПАН, что пастор “настраивал верующих на то, что церкви так или иначе нужен новый дом молитвы — на старом или новом месте”.

“Пастор Вячеслав говорил это в таком контексте: мы верим, что наш вопрос все-таки решится скоро. Мы, конечно, хотели бы, чтобы нам выделили это место (нынешний участок на улице Ковалева. — БелаПАН.) для строительства нового храма. В принципе, мы изначально не хотели собираться в коровнике (церковь расположена в здании разрушенного коровника. — БелаПАН.), хотели на этом месте построить красивое здание. Возможно, нам предложат какую-то другую землю. Мы не знаем, как будут развиваться [события], но в любом случае мы уже просто планируем, что будем строить новое здание — красивое и современное. В этом контексте пастор и говорил”, — сказал Антончиков.

Выселить церковь “Новая жизнь” из здания, которое прихожане построили на свои средства в 1992 году, Мингорисполком пытается уже около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг “Новой жизни” получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.