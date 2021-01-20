Монолог бывшего милиционера об условиях содержания в карцере: «Помощь окажут после смерти»

Источник материала: Onliner

Вот здесь первый день суда над бывшим начальником уголовного розыска Заводского РУВД. Из протокола допроса в уголовном деле есть показания Кулаковского о его задержании и условиях заключения. Он сообщает, чтоб был избит при задержании, а потом доставлен в УСБ МВД. При допросе его упрекали в увольнении. Избиения и насилие продолжились в кабинете. «Мне говорили, что адвоката не будет, и я подпишу все, что нужно», — утверждает Кулаковский.

«Затем насилие прекратилось, и меня стали допрашивать, но я отказался говорить без адвоката. После меня отвезли в РУВД Московского района, а потом сразу в карцер ИВС — одиночную комнату примерно 1,7 на 3 метра с высокими потолками. Воды не было, туалет — дырка в полу.

Нары были пристегнуты к стене, чтобы на них нельзя было спать. Табурет был забетонирован в центре, чтобы нельзя было прислониться к стене. На табурете есть металлическая окантовка, выступающая над сиденьем, чтобы было сидеть неудобно. Свет не выключали никогда.

На следующий день меня осудили за неповиновение, хотя задержание было сзади и ударом в кадык, после чего я сразу упал. Осудили на 12 суток. Девятого октября пришла следователь и пообещала перевод в ЦИП, но вместо этого до 30 октября меня вернули в карцер.

Один-два раза в день давали по полтора литра воды в бутылках. Это и для личной гигиены, и для питья. Передачи не передавали. Периодически меня выводили из карцера, в это время туда выливали ведро воды и возвращали. Это для сырости. На этой почве у меня опухли ноги, ухудшилось зрение, поднялось давление. На протяжении всего периода я получал еду три раза в день, как и все остальные. Я уведомил о начале голодовки, но условия не поменялись.

Чтобы мне вызвали скорую помощь (через нее я хотел передать информацию об условиях своего задержания), я достал из байки капюшона и джинсов четыре заклепки и проглотил. Моей целью не было самоубийство — только возможность увидеться с врачами скорой. Я сообщил дежурному, пришел местный фельдшер и сказал, что помощь мне окажут, но только после смерти. На этом все.

19 октября состоялся второй суд. Там говорилось, что я вышел из ИВС и оказал сопротивление, после чего меня доставили в суд Советского района. На самом деле никто меня не выпускал. Но до суда разрешили пообщаться с защитником. Мне назначили еще 15 суток ареста и вернули в карцер.

30 октября, после выхода статьи на Tut.by, меня перевели в обычные условия содержания. И выдали четыре передачи одновременно, которые приносила моя жена. В камере я был один. Второго ноября меня освободили. Телесных повреждений от избиений не осталось, конечно.

Прошу проверки и привлечения лиц, ответственных в применении физический силы при задержании».