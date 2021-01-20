|
Минск: камера средней скорости зафиксировала антирекорд — 93 км/ч на участке с разрешенными 40
Источник материала: Onliner
С конца ноября на ул. Ольшевского в столице появилась экспериментальная камера. Она фиксирует среднюю скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сегодня стали известны промежуточные результаты работы устройства, которое специально разместили в спальном районе (в будущем эту практику хотят распространить).
«Задача состоит в том, чтобы изучить возможности использования и применения комплексов по фотофиксации превышения средней скорости на участке дороги», —
Уже получены первые результаты фиксации скорости в пилотной зоне. Известен «рекордсмен». Им стал водитель BMW, который в субботу, 21 ноября, в 15:06 проехал со скоростью 93 км/ч контролируемый участок с максимально разрешенными 40 км/ч. Известно, что в выходные дни движение здесь не такое интенсивное.
Еще один водитель на Toyota разогнался 23 ноября (понедельник) в 13:47 до 85 км/ч.
В ноябре пилотную зону проехали 190 008 автомобилей, из них 18 036 — с нарушением правил. В декабре эти цифры составили 206 402 и 13 466 соответственно. Снижение нарушений в ГАИ объясняют ухудшением погодных условий и освещением появления камеры в СМИ.
По будням статистика такова: в ноябре с 7:00 до 20:00 этот 300-метровый участок ул. Ольшевского проехали 128 374 водителя, из них 7261 превысил среднюю скорость; в декабре эти показатели достигли отметок соответственно 146 540 и 5328. То есть в декабре общее количество проезжающих машин увеличилось, а нарушителей стало меньше. И напоследок: в ноябре со скоростью выше 61 км/ч проехали 2824 водителя, в декабре — 1977.
Контроль в пилотной зоне продолжается.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца ноября на ул. Ольшевского в столице появилась экспериментальная камера. Она фиксирует среднюю скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)