Минск: камера средней скорости зафиксировала антирекорд — 93 км/ч на участке с разрешенными 40

Источник материала: Onliner

С конца ноября на ул. Ольшевского в столице появилась экспериментальная камера. Она фиксирует среднюю скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сегодня стали известны промежуточные результаты работы устройства, которое специально разместили в спальном районе (в будущем эту практику хотят распространить).

«Задача состоит в том, чтобы изучить возможности использования и применения комплексов по фотофиксации превышения средней скорости на участке дороги», — приводит слова замначальника отдела техсредств и систем Минской ГАИ Дениса Ливановича информагентство «Минск-Новости». В пилотной зоне в тестовом режиме используется программно-аппаратный комплекс RoadEye S01. Он предназначен для формирования фото с распознанными госномерами на контролируемом участке дороги. Прибор отображает текущее время и место положения комплекса.

Уже получены первые результаты фиксации скорости в пилотной зоне. Известен «рекордсмен». Им стал водитель BMW, который в субботу, 21 ноября, в 15:06 проехал со скоростью 93 км/ч контролируемый участок с максимально разрешенными 40 км/ч. Известно, что в выходные дни движение здесь не такое интенсивное.





Еще один водитель на Toyota разогнался 23 ноября (понедельник) в 13:47 до 85 км/ч.





В ноябре пилотную зону проехали 190 008 автомобилей, из них 18 036 — с нарушением правил. В декабре эти цифры составили 206 402 и 13 466 соответственно. Снижение нарушений в ГАИ объясняют ухудшением погодных условий и освещением появления камеры в СМИ.





По будням статистика такова: в ноябре с 7:00 до 20:00 этот 300-метровый участок ул. Ольшевского проехали 128 374 водителя, из них 7261 превысил среднюю скорость; в декабре эти показатели достигли отметок соответственно 146 540 и 5328. То есть в декабре общее количество проезжающих машин увеличилось, а нарушителей стало меньше. И напоследок: в ноябре со скоростью выше 61 км/ч проехали 2824 водителя, в декабре — 1977.

Контроль в пилотной зоне продолжается.

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