МАЗ вернулся с «Дакара»: Вязович говорит, что должно быть сложнее

Источник материала: Onliner

Белорусские капотники вошли в число самых быстрых грузовиков «Дакара», а Алексей Вишневский оказался одним из самых перспективных молодых пилотов. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Минск и вместе с руководством Минского автозавода подвела итоги гонки.

На текущий «Дакар», который прошел в Саудовской Аравии, МАЗ выставил два капотника. Первый шел впереди в начале ралли, но потом сошел с гонки, а второй неудачно выступил в первый день, но затем ехал почти без остановок в темпе лидеров. На финише марафона экипаж Алексея Вишневского занял итоговое шестое место.

— Так сложилось, что в какой-то момент мы остались одни, и нам пришлось в одиночку бороться с серьезными соперниками. Мы с обновленным экипажем справились идеально: практически не было проблем с навигацией, каждый день старались ехать без остановок, — рассказал пилот Алексей Вишневский. — Все изменения, которые были внесены в конструкцию второго автомобиля, себя полностью оправдали. Мы показали, что наши капотники готовы бороться с любыми экипажами и показывать максимальную скорость.

На Минском автозаводе положительно оценили результаты команды, сделав акцент на подготовке пилотов и качестве грузовиков.

— Спорт есть спорт. Не всегда побеждает сильнейший, есть воля случая, воля череды событий. Но самое важное — это желание и воля к победе, лицо завода и страны, которую ты представляешь. За прошлый год мы собрали новую машину и выставили два очень конкурентоспособных автомобиля, которые хорошо смотрелись в гонке. Сергей Вязович вырос за 10 лет в аса, но мы также вырастили будущее — Алексея Вишневского. Сейчас его включают в число самых перспективных молодых пилотов мира. Так что итоги гонки оцениваю позитивно, — отметил генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

В этот раз на «Дакаре» было удивительно много скоростных участков. Руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович считает, что должно быть сложнее: тогда есть возможность раскрыться как самим спортсменам, так и потенциалу техники. При этом гоночный МАЗ на бездорожье и труднопроходимых участках, по его словам, еще конкурентоспособнее, чем на быстрых дорогах.

— Наши автомобили очень конкурентоспособные: нам удалось выиграть несколько этапов, занимать высокие места по окончанию заездов и гонки в целом. Мне, как руководителю, очень приятно, что работа по тренировке экипажей принесла свои плоды. И после схода одного экипажа борьба МАЗа продолжилась. У нас нет задачи просто проехать маршрут — мы всегда боремся за победу, — отметил лидер команды.

Напомним, для Алексея Вишневского это лучший результат выступлений на «Дакаре». Годом ранее он приехал восьмым, в 2019-м — 11-м, а в 2018-м — 14-м.