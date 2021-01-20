ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАЗ вернулся с «Дакара»: Вязович говорит, что должно быть сложнее

20.01.2021 15:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Белорусские капотники вошли в число самых быстрых грузовиков «Дакара», а Алексей Вишневский оказался одним из самых перспективных молодых пилотов. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Минск и вместе с руководством Минского автозавода подвела итоги гонки.

На текущий «Дакар», который прошел в Саудовской Аравии, МАЗ выставил два капотника. Первый шел впереди в начале ралли, но потом сошел с гонки, а второй неудачно выступил в первый день, но затем ехал почти без остановок в темпе лидеров. На финише марафона экипаж Алексея Вишневского занял итоговое шестое место.

— Так сложилось, что в какой-то момент мы остались одни, и нам пришлось в одиночку бороться с серьезными соперниками. Мы с обновленным экипажем справились идеально: практически не было проблем с навигацией, каждый день старались ехать без остановок, — рассказал пилот Алексей Вишневский. — Все изменения, которые были внесены в конструкцию второго автомобиля, себя полностью оправдали. Мы показали, что наши капотники готовы бороться с любыми экипажами и показывать максимальную скорость.

На Минском автозаводе положительно оценили результаты команды, сделав акцент на подготовке пилотов и качестве грузовиков.

— Спорт есть спорт. Не всегда побеждает сильнейший, есть воля случая, воля череды событий. Но самое важное  это желание и воля к победе, лицо завода и страны, которую ты представляешь. За прошлый год мы собрали новую машину и выставили два очень конкурентоспособных автомобиля, которые хорошо смотрелись в гонке. Сергей Вязович вырос за 10 лет в аса, но мы также вырастили будущее — Алексея Вишневского. Сейчас его включают в число самых перспективных молодых пилотов мира. Так что итоги гонки оцениваю позитивно, — отметил генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

В этот раз на «Дакаре» было удивительно много скоростных участков. Руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович считает, что должно быть сложнее: тогда есть возможность раскрыться  как самим спортсменам, так и потенциалу техники. При этом гоночный МАЗ на бездорожье и труднопроходимых участках, по его словам, еще конкурентоспособнее, чем на быстрых дорогах.

— Наши автомобили очень конкурентоспособные: нам удалось выиграть несколько этапов, занимать высокие места по окончанию заездов и гонки в целом. Мне, как руководителю, очень приятно, что работа по тренировке экипажей принесла свои плоды. И после схода одного экипажа борьба МАЗа продолжилась. У нас нет задачи просто проехать маршрут — мы всегда боремся за победу,  отметил лидер команды.

Напомним, для Алексея Вишневского это лучший результат выступлений на «Дакаре». Годом ранее он приехал восьмым, в 2019-м  11-м, а в 2018-м  14-м.

Зимняя омывайка «Кругозор от бобруйского завода»  4 л за 11 р.

Стеклоомывающая жидкость Бобруйский завод биотехнологий Кругозор минус 25 4л
22 отзыва
зимняя, готова к применению, производитель: Беларусь, 4 л
11,00 р.
3 предложения
Все стеклоомывающие жидкости в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские капотники вошли в число самых быстрых грузовиков «Дакара», а Алексей Вишневский оказался одним из самых перспективных молодых пилотов. Команда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инаугурация Байдена: Трамп нарушил еще одну традицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by