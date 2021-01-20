Дарим скидку 20% на сертификаты в единственную подводную фотостудию в Минске

Источник материала: Tut.by

Deepstudio — это первая и единственная студия подводной съемки в Беларуси. Сертификат в фотостудию может стать необычным подарком к приближающимся праздникам для себя или своих близких. К тому же вы можете сэкономить, купив сертификат онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Студия подводной съемки располагается прямо в центре Минска — на территории стадиона «Динамо» . Клиентам предлагают несколько услуг: почасовая аренда, фотосессия под ключ, съемочный день в студии.

Основная фотозона — большой бассейн со стеклянными вставками по бокам и четырьмя прожекторами, которые можно перемещать. Размеры бассейна — шесть метров в длину и четыре — в ширину. Принцип работы на локации следующий: задерживая дыхание, модель ныряет в бассейн и позирует, а фотограф снимает ее через витрину без погружения в воду. Параллельно он сможет общаться с моделью с помощью системы специального подводного звука. Сертификат на аренду студии на один час при покупке онлайн со скидкой обойдется вам в 168 рублей вместо 210. А сертификат на фотосессию под ключ — в 392 рубля вместо 490.

























«Тропический дождь» — дополнительная локация в душевой. Здесь встроена система имитации дождя. Как правило, фотозону используют для фешен-съемок или эротических фотосессий. Сертификат на фотосессию под ключ в этой локации со скидкой в 20% будет стоить 224 рубля вместо 280.

Отметим, что в студии можно не беспокоиться о безопасности. Персонал прошел курсы оказания первой медицинской помощи на воде, поэтому сможет помочь при необходимости. К тому же глубина бассейна небольшая — полтора метра. Вода регулярно очищается, контролируется уровень ее кислотности и температура (30 градусов). В самой же студии всегда тепло и сухо, работает система вентиляции и кондиционирования, поддерживается температура в 24 градуса.





Купить сертификат в студию подводной съемки со скидкой в 20% очень просто: достаточно заполнить форму ниже. Действует он три месяца с момента приобретения. После покупки на указанную вами почту придет электронный сертификат — обменять его на подарочный можно в самой Deepstudio. Если у вас остались вопросы, задайте их по телефону: +375 (29) 680−39−41.

Когда: ежедневно, с 8.30 до 22.00. Последняя запись — на 20.30

Где: ул. Кирова, 8/6, помещение 114 ( стадион «Динамо» )

Сколько: один час аренды студии — 168 рублей вместо 210, фотосессия под ключ — 392 рубля вместо 490, фотосессия под ключ «Тропический дождь» — 224 рубля вместо 280