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в смартфоны Honor возвращаются сервисы Google

20.01.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание mobiletelefon со ссылкой на собственные источники рассказало, что в смартфоны Honor — или как минимум в один из них — возвращаются сервисы Google.


По словам авторов материала, это стало возможно после того, как Huawei продала бренд. Теперь Honor — полностью не зависящая от Huawei компания. «Официально по этому поводу компания пока не высказывалась, но, как нам стало известно из наших источников, пакету приложений и служб корпорации добра на смартфонах Honor быть!» — говорят в заметке.

Так, первым новым девайсом Honor с пакетами приложений и служб Google станет флагман V40, который должны представить уже со дня на день. В России (а значит, с большой вероятностью и в Беларуси) этот смартфон поступит в продажу уже с Google-сервисами. В издании отмечают, что «дата анонса оттягивалась с декабря на январь как раз по этой причине».

О самом устройстве известно уже достаточно много. Он получит процессор MediaTek Dimensity 1000+, дисплей со скругленными по бокам гранями, основную камеру с несколькими модулями (разрешение главного — 50 Мп, датчик Sony IMX766), а также поддержку 66-ваттной зарядки.

Официальный анонс гаджета в Китае может состояться уже 22 января. О том, появятся ли Google-сервисы в других будущих смартфонах компании, официальной и даже инсайдерской информации пока нет.

 
 
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По словам авторов материала, это стало возможно после того, как Huawei продала бренд.
 
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