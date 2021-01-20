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Валюта в страну ручьями не течет: выручка от экспорта хлоркалия тоже упала

20.01.2021 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь в январе-ноябре 2020г снизила выручку от экспорта хлоркалия на 16% Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-ноябре 2020 года в стоимостном выражении составил $2,19 млрд, сократившись на 15,9% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщается в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

Статистику по экспорту калийных удобрений в натуральном выражении Белстат с середины прошлого года не публикует.

Между тем, в материалах приводится географическая структура экспортных продаж белорусского хлоркалия, они свидетельствуют о падении продаж на основных для Беларуси рынках - Индии, Китая, Бразилии. Одновременно по ряду других направлений экспорт вырос.

Так, выручка от поставок белорусского хлоркалия в Бразилию в январе-ноябре 2020 года составила $484,7 млн (снижение на 8,3%), в Индию - $263,67 млн (снижение на 20,7%), в Китай - $289,8 млн (снижение на 18%), в Индонезию - $123,73 млн (снижение на 24,7%). 

Заметное сократился экспорт в Польшу и США - на 33,5%, до $68,1 млн и на 23,6%, до $90 млн соответственно. Экспорт в Норвегию снизился на 14,5% - до $66,56 млн.

Одновременно поставки хлоркалия в Малайзию составили $104,6 млн (рост на 37%), Таиланд - $44,2 млн (рост на 11,1%), Марокко - $49,57 млн (рост на 18,2%), Турцию - $37,2 млн (рост на 20,6%).

Как сообщалось ранее, экспорт нефтепродуктов в прошлом году также заначительно просел, особенно в первом квартале, когда Беларусь не получала нефть из России.
 
 
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Беларусь в январе-ноябре 2020г снизила выручку от экспорта хлоркалия на 16% Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-ноябре 2020 года в стоимостном выражении...
 
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