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"От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка
Источник материала: Партизан
Полоцкий отдел Следственного комитета приостановил проверку "фактов распространения" ксендзом Вячеславом Барком материалов, которые могут по своему характеру содержать "призывы, направленные на разжигание экстремизма и нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь".
"Такое сообщение я получил и теперь делюсь этим известием. Извещение СК выводит меня из подвешенного состояния. Ведь после того, как я в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в отдел Следственного комитета, видя, что происходит вокруг, осознавал, что от статуса уголовника меня отделяет один шаг.
Сегодня я понимаю: тем, кто начинал это грязное дело, не удалось сделать последний шаг к моему заключению"», —
После допроса в районном отделе Следственного комитета в Россонах была начата проверка содержания блогов ксендза на YouTube, Facebok и Instagram. Сейчас проверку приостановили, основанием названо "неполучение результатов экспертизы", говорится в письме ведомства.
В начале декабря Вячеслав Барок был осужден на 10 суток ареста за репост изображения дизайнера Владимира Цеслера "Стоп лукашизм". Суд усмотрел в действиях священника "пропаганду нацистской символики".
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"От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка
Полоцкий отдел Следственного комитета приостановил проверку "фактов распространения" ксендзом Вячеславом Барком материалов, которые могут по своему характеру...
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