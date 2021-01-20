﻿ "От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка

20.01.2021 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полоцкий отдел Следственного комитета приостановил проверку "фактов распространения" ксендзом Вячеславом Барком материалов, которые могут по своему характеру содержать "призывы, направленные на разжигание экстремизма и нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь".

"Такое сообщение я получил и теперь делюсь этим известием. Извещение СК выводит меня из подвешенного состояния. Ведь после того, как я в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в отдел Следственного комитета, видя, что происходит вокруг, осознавал, что от статуса уголовника меня отделяет один шаг. 

Сегодня я понимаю: тем, кто начинал это грязное дело, не удалось сделать последний шаг к моему заключению"», — прокомментировал Вячеслав Барок в соцсетях.


После допроса в районном отделе Следственного комитета в Россонах была начата проверка содержания блогов ксендза на YouTube, Facebok и Instagram. Сейчас проверку приостановили, основанием названо "неполучение результатов экспертизы", говорится в письме ведомства.

В начале декабря Вячеслав Барок был осужден на 10 суток ареста за репост изображения дизайнера Владимира Цеслера "Стоп лукашизм". Суд усмотрел в действиях священника "пропаганду нацистской символики".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полоцкий отдел Следственного комитета приостановил проверку "фактов распространения" ксендзом Вячеславом Барком материалов, которые могут по своему характеру...
 
Новости дня
Новости разные
 
в смартфоны Honor возвращаются сервисы Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by