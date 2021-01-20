"От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка

"Такое сообщение я получил и теперь делюсь этим известием. Извещение СК выводит меня из подвешенного состояния. Ведь после того, как я в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в отдел Следственного комитета, видя, что происходит вокруг, осознавал, что от статуса уголовника меня отделяет один шаг.





прокомментировал Вячеслав Барок в соцсетях. Сегодня я понимаю: тем, кто начинал это грязное дело, не удалось сделать последний шаг к моему заключению"», —Вячеслав Барок в соцсетях.









После допроса в районном отделе Следственного комитета в Россонах была начата проверка содержания блогов ксендза на YouTube, Facebok и Instagram. Сейчас проверку приостановили, основанием названо "неполучение результатов экспертизы", говорится в письме ведомства.





В начале декабря Вячеслав Барок был осужден на 10 суток ареста за репост изображения дизайнера Владимира Цеслера "Стоп лукашизм". Суд усмотрел в действиях священника "пропаганду нацистской символики".