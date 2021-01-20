Ученые смогли обнаружить новый вид «жука-убийцы» благодаря пенису, которому 50 миллионов лет

Источник материала: Tut.by

Ученые из США исследовали обнаруженную в штате Колорадо окаменелость нового вида жука. О том, что это новый вид, специалисты сделали вывод исходя из сохранившегося отпечатка гениталий насекомого — им около 50 миллионов лет. Статью об этом опубликовали в журнале Papers in Palaeontology , кратко о находке рассказывает Live Science .



Фото: Daniel Swanson /Courtesy Palaeontological Association

Образец с окаменелостями насекомого обнаружили в сланцевых отложениях в 2006 году, но тогда при вскрытии породы находка раскололась пополам — их продали разным коллекционерам. Позже один из них связался со специалистами в Университете Иллинойса, которые сделали вывод — окаменелости принадлежат неизвестному ранее виду жуков семейства клопов-хищников. Их еще называют жуками-убийцами.

В конце концов, обе половинки смогли исследовать вместе — так у экспертов появилась возможность составить полный анализ жука. В этой второй половинке видны все детали строения генитальной капсулы насекомого.

Дэниэл Свонсон (Daniel Swanson), автор статьи и аспирант кафедры энтомологии, подчеркнул: разглядеть тонкие и четкие структуры внутренних гениталий древнего насекомого — редкая возможность. Как правило, ученые получают подобный уровень детализации только у видов, которые существуют сегодня. У найденного жука идентифицировали генитальную структуру в форме стремена, которое поддерживает фаллос, и фаллотеку — мешочек, в котором находится половой член.

Находка позволила ученым заявить о появлении нового вида жуков-убийц, котоого назвали Aphelicophontes danjuddi — в честь коллекционера Дэна Джадда (Dan Judd), пожертвовавшего свою половину образца для изучения.