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Ученые смогли обнаружить новый вид «жука-убийцы» благодаря пенису, которому 50 миллионов лет

20.01.2021 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из США исследовали обнаруженную в штате Колорадо окаменелость нового вида жука. О том, что это новый вид, специалисты сделали вывод исходя из сохранившегося отпечатка гениталий насекомого — им около 50 миллионов лет. Статью об этом опубликовали в журнале Papers in Palaeontology, кратко о находке рассказывает Live Science.


Фото: Daniel Swanson /Courtesy Palaeontological Association

Образец с окаменелостями насекомого обнаружили в сланцевых отложениях в 2006 году, но тогда при вскрытии породы находка раскололась пополам — их продали разным коллекционерам. Позже один из них связался со специалистами в Университете Иллинойса, которые сделали вывод — окаменелости принадлежат неизвестному ранее виду жуков семейства клопов-хищников. Их еще называют жуками-убийцами.

В конце концов, обе половинки смогли исследовать вместе — так у экспертов появилась возможность составить полный анализ жука. В этой второй половинке видны все детали строения генитальной капсулы насекомого.

Дэниэл Свонсон (Daniel Swanson), автор статьи и аспирант кафедры энтомологии, подчеркнул: разглядеть тонкие и четкие структуры внутренних гениталий древнего насекомого — редкая возможность. Как правило, ученые получают подобный уровень детализации только у видов, которые существуют сегодня. У найденного жука идентифицировали генитальную структуру в форме стремена, которое поддерживает фаллос, и фаллотеку — мешочек, в котором находится половой член.

Находка позволила ученым заявить о появлении нового вида жуков-убийц, котоого назвали Aphelicophontes danjuddi — в честь коллекционера Дэна Джадда (Dan Judd), пожертвовавшего свою половину образца для изучения.

 
 
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Образец с окаменелостями насекомого обнаружили в сланцевых отложениях в 2006 году, но тогда при вскрытии породы находка раскололась пополам - их продали разным...
 
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