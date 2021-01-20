Источник материала: Хартия'97

Как белорусская экономика проваливает пятилетки 20.01.2021, 16:18

Назад в прошлое.

В Беларуси еще с советских времен принято объявлять амбициозные планы по росту экономики и других показателей на каждые 5 лет. Интересно, что последние две пятилетки провалены практически по всем показателям. Myfin.by показывает максимально наглядно, как планы сталкиваются с суровой белорусской реальностью и что из этого выходит.

На днях в Беларуси объявили новые 5-летние планы до 2025 года, где заложен общий рост экономики более чем на 20% за 5 лет, а реальные денежные доходы белорусов должны также подняться в 1,2 раза. Примечательно, что пятилетки 2011-2015 и 2016-2020 годов были провалены практически по всем показателям. Особенно не совпали с реальностью планы 2011-2015 годов. Так, вместо ожидаемого правительством роста экономики на 62-68% за 5 лет, получили скромный рост на 5,9%. Совсем не оправдала себя промышленность, которая должна была дать 60%-й рост, выдавшая только 4,5% прибавки за 5 лет.

За эту же пятилетку белорусы получили две девальвации, и 5-кратный рост курса доллара, а расчет на иностранные инвестиции оказался напрасным: вместо запланированного их роста в 3 раза за 5 лет, было получено сокращение на 12,7%.

Последняя пятилетка с 2016 по 2020 год тоже выдалась не слишком успешной: вместо запланированного роста экономики на 15% (2020 к 2015 году), получили в 5 раз меньше – 3,54%.

Еще один примечательный факт, что белорусский ВВП в долларовом выражении (с учетом инфляции) к 2020 году даже сократился по сравнению с 2015 на 1,16%.

На следующую пятилетку 2021-2025 власти снова смотрят очень оптимистично. Экономика должна вырасти на 21,5% в реальном выражении, а курс доллара в расчетах на 2025 год ожидается в размере 2,83 рубля. Новых источников роста в будущей пятилетки решили не искать, ставку снова делают на рост инвестиций и экспорт. Невыполнение планов роста и даже их падение в две минувших пятилетки также никого не смутили.

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