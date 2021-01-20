Источник материала: Хартия'97

«Пираты» выдавали российское масло за белорусское 4 20.01.2021, 16:12

Масло продавали через объявления.

ОБЭП задержал группу жителей Витебской области, которые в Орше наладили производство контрафактного сливочного масла. Задержаны три человека в возрасте от 25 до 39 лет, сообщает пресс-служба МВД.

По версии милиции, они завозили из России низкосортное сливочное масло, которое не соответствовало требованиям стандартов. Затем на арендованном складе продукт паковался под видом известных белорусских брендов. Масло продавали через объявления. Их размещали в интернет, расклеивали на столбах и уличных табло.

Один из задержанных был директором склада, второй занимался распространением контрафакта, а третий зарегистрировал ИП для оформления отгрузок. Схема работала минимум четыре месяца.

Оперативники обнаружили на складе 5,7 т контрафактного масла в коробках с этикетками и товарными знаками белорусских производителей. Были изъяты упаковочный материал и этикетки, оргтехника. Ущерб оценивается в 90 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .