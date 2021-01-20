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Можно ли стоять на холостых оборотах без вреда для автомобиля

20.01.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Можно ли стоять на холостых оборотах без вреда для автомобиля
Иллюстративное фото
Многие слышали, что долгая работа двигателя на холостых оборотах вредна не только с точки зрения загрязнения окружающего воздуха, но и в плане износа деталей. Почему?

Каждый водитель хоть раз слышал о том, что стоянка с работающим на холостых оборотах мотором приводит к повышенному износу деталей двигателя. Не зря же в современных автомобилях стали массово внедрять систему «старт/стоп», которая немедленно глушит мотор при остановке автомобиля (а самые продвинутые системы — ещё до полной остановки), правильно? На самом деле, это как раз связано скорее с экологией и заявленным средним расходом топлива.

С холостыми же оборотами смысл заключается в другом. Стоянка с работающим мотором не наносит никакого ощутимого ущерба элементам двигателя – износ деталей на холостых оборотах не превышает его при обычном движении. Однако негативные последствия от длительной работы на холостых всё-таки есть, хотя и несколько другого рода — больше всего от простоя страдает моторное масло, которое гораздо быстрее приходит в негодность.

Главная проблема заключается в том, что при длительной работе двигателя на холостых оборотах в масле ускоряется появление отложений, которые затрудняют работу системы смазки и могут вызвать неисправность как минимум масляного насоса. Поэтому длительной работы на холостых рекомендуется избегать, а после вынужденных простоев следует, что называется, как следует «прожечь» мотор непродолжительной, но активной ездой на высоких оборотах.
 
 
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Объясняем, почему стоять с работающим мотором вредно не только для экологии.
 
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