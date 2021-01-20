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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Можно ли стоять на холостых оборотах без вреда для автомобиля Объясняем, почему стоять с работающим мотором вредно не только для экологии.

Каждый водитель хоть раз слышал о том, что стоянка с работающим на холостых оборотах мотором приводит к повышенному износу деталей двигателя. Не зря же в современных автомобилях стали массово внедрять систему «старт/стоп», которая немедленно глушит мотор при остановке автомобиля (а самые продвинутые системы — ещё до полной остановки), правильно? На самом деле, это как раз связано скорее с экологией и заявленным средним расходом топлива.С холостыми же оборотами смысл заключается в другом. Стоянка с работающим мотором не наносит никакого ощутимого ущерба элементам двигателя – износ деталей на холостых оборотах не превышает его при обычном движении. Однако негативные последствия от длительной работы на холостых всё-таки есть, хотя и несколько другого рода — больше всего от простоя страдает моторное масло, которое гораздо быстрее приходит в негодность.Главная проблема заключается в том, что при длительной работе двигателя на холостых оборотах в масле ускоряется появление отложений, которые затрудняют работу системы смазки и могут вызвать неисправность как минимум масляного насоса. Поэтому длительной работы на холостых рекомендуется избегать, а после вынужденных простоев следует, что называется, как следует «прожечь» мотор непродолжительной, но активной ездой на высоких оборотах.