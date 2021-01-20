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Чем опасно предстоящее завтра резкое потепление?
Источник материала: UDFПлюсовая температура будет способствовать образованию сосулек. Лед на крышах и козырьках может оказаться очень опасным.
Фото Юлии Мицкевич
Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:
при обнаружении сосулек на зданиях сообщите об этом коммунальным службам;
обращайте внимание на крыши со скоплением снега и наледи, обходите места возможного обвала;
не оставляйте автомобили вблизи зданий, на крышах и карнизах которых образовались сосульки;
при наличии шума над головой немедленно прижмитесь к стене здания или спрячьтесь под крышу, чтобы предотвратить несчастный случай во время падения наледи или снега.
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