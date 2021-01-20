Источник материала: UDF





Фото Юлии Мицкевич

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем опасно предстоящее завтра резкое потепление? Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила.

Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:при обнаружении сосулек на зданиях сообщите об этом коммунальным службам;обращайте внимание на крыши со скоплением снега и наледи, обходите места возможного обвала;не оставляйте автомобили вблизи зданий, на крышах и карнизах которых образовались сосульки;при наличии шума над головой немедленно прижмитесь к стене здания или спрячьтесь под крышу, чтобы предотвратить несчастный случай во время падения наледи или снега.