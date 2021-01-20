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Чем опасно предстоящее завтра резкое потепление?

20.01.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Плюсовая температура будет способствовать образованию сосулек. Лед на крышах и козырьках может оказаться очень опасным.

Чем опасно предстоящее завтра резкое потепление?

Фото Юлии Мицкевич

Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:

при обнаружении сосулек на зданиях сообщите об этом коммунальным службам;

обращайте внимание на крыши со скоплением снега и наледи, обходите места возможного обвала;

не оставляйте автомобили вблизи зданий, на крышах и карнизах которых образовались сосульки;

при наличии шума над головой немедленно прижмитесь к стене здания или спрячьтесь под крышу, чтобы предотвратить несчастный случай во время падения наледи или снега.
 
 
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