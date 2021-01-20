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Зачем нужно принимать Омега 3

Почему врачи советуют покупать Омега 3

Почему не стоит покупать готовую Омега 3

На какую альтернативную замену Омега 3 стоит тратить деньги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему на Омегу 3 не стоит тратить деньги и чем ее заменить Практически все натуральные вещества можно заменить синтетическими.

Современный мир построен так, что людям сложно держаться на плаву с таким ритмом жизни, и при этом сберечь нормальное физическое и психическое состояние. Вместе с тем, есть препараты, которые полезны всем без исключения, но в разных дозах и комбинациях. В этот список входит всеми любимый Омега 3.Как такового препарата Омега-3 не существует, зато есть понятие жирных поли ненасыщенных кислот. В состав этих жиров входят несколько сложных активных веществ:ейкозапентаенвая кислота;докозагексаеновая кислота;линоленовая полукислота.Путем синтеза все эти вещества сначала создаются, затем всасываются в организм, позже растворяться в крови и расходятся по телу, в конечном итоге выходят с потом и токсинами, но уже в гораздо меньшем количестве, отчасти превратившись в энергию, которую человек на протяжении дня использует для нормального обеспечения жизнедеятельности.Если говорить на простом человеческом языке, то Омега-3, это витамин или полезный для людского тела элемент, состоящий из нескольких веществ, который помогает поддерживать иммунную систему и хорошо влияет на усвояемость, а также синтез витаминов и минералов других групп.В чистом виде Омега-3 не существует, вырабатывается она либо же искусственным методом, путем соединения нескольких веществ в одну таблетку или препарата, или же при употреблении правильного количества необходимых продуктов.С помощью такого рода препаратов можно предотвращать многие заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, проблемы с лимфатическими узлами, иммунной системой, работы кишечного тракта, а также исключать скачки артериального давления.Кроме того, как мера профилактики, по мнению врачей Омега-3 подходит тем, кто имеет предрасположенность к атеросклерозу, тромбозу, рассеянному склерозу. Вещество активно устраняет источники воспалительных процессов иммунной системы. Не лишним будет прием данного вещества при наличии сердечно-сосудистых заболеваний хронического характера и конечно же для тех, кто страдает генетическими проблемами в это направлении.Крайне важно потреблять Омега-3 при сахарном диабете и нарушении работы пищеварительной системы. Но при этом, когда специалисты говорят, что нужно пить Омега-3, мало кто уточняет, что речь идет в большей мере о комплексе активных веществ, которые в результате и формируют само вещество.Практически все натуральные вещества можно заменить синтетическими, а искусственно созданные попробовать подобрать в числе продуктов питания и натуральных веществ. Проблема только в том, что активные вещества, которые, казалось бы, должны полностью восприниматься и растворяться в организме, абсолютно по-разному усваиваются в виде самого препарата, или при употреблении продуктов, содержащих кислоты.Проще говоря, намного полезнее Омега-3 будет та, которую человек получил во время приема пищи из продуктов питания. Если правильно сбалансировать рацион, включить в него все необходимые и возможные витамины, то синтезированные кислоты (Омега-3) будут работать правильно, тем более что организм не возьмет на себя больше, чем полагается.Интересная функция есть в кишечном тракте человека, и состоит она в том, что тело при переваривании пищи берет все необходимые вещества и «разносит» их по органам с помощью кровеносной системы, а вот все остальное выходит обычным традиционным путем, чего не скажешь о приеме искусственных Омега-3, где глотнув препарат, тело получит ровно то, что ему предложили в растворяемой капсуле. Нужны ли витамины и кислоты, те самые жиры, в таком количестве, как они содержатся в аптечном препарате Омега-3, человеку или нет, уже другой вопрос.Самое простое и лучшее, что может сделать для себя человек — заменить аптечное средство на набор продуктов питания. Если употреблять в рацион набор некоторых элементов, то можно насытить организм тем, что ему необходимо.В большом количестве 3 главных элемента вещества «Омега» содержаться в:морской рыбе;рыбьем жире;водорослях;орехах и сухофруктах;горчице;шпинате;оливках;семенах конопли и льна.Самое главное, будь то при лечении, или для профилактики, все свои действия согласовывать с врачом, ведь лечение должно помогать, а не усугублять ситуацию.