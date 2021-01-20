Болезненный удар для Лукашенко: альтернативные силы продемонстрировали силу и влияние

Источник материала: UDF





«Это дополнительный звонок для властей»







Фото: dw.com

«Для официального Минска такие мероприятия были важной частью выстраивания имиджа, частью позиционирования Беларуси как современной развитой страны. Особенно это было важно на фоне недавних событий», – сказал Казакевич.

«Кроме того, это стало демонстрацией силы и влияния альтернативных демократических сил, которые смогли добиться отмены такого крупного и важного проекта для официального Минска», – считает Казакевич.

«Сам по себе перенос чемпионата мира не приведет к пересмотру властями своей позиции, но в совокупности это поставит дополнительные вопросы насчет того, насколько пропорционально используется сила внутри страны. Это дополнительный звонок для властей», – полагает Казакевич.

«Они должны были бы проявлять большую осторожность при использовании репрессивных действий», – считает Казакевич.

«В нашей стране подобных мероприятий проводится очень мало. Прошлый чемпионат 2014 года был удачным для Беларуси в плане развития туризма и привлечения международного внимания к стране», – сказал Казакевич.

«Власти, возможно, даже вздохнули с облегчением»







Фото: ucpb.org

«Чемпионат в Минске стал бы для них сплошной головной болью. Как обеспечить безопасность болельщиков, как не пустить протестующих на улицы? Метро не остановишь во время чемпионата, интернет не отключишь. Поэтому власти, возможно, даже вздохнули с облегчением», – сказал Марголин.

«Думаю, в целом никак. До его визита все и так прекрасно себе представляли ситуацию. Может быть, президенту IIHF нужно было самому убедиться, чтобы потом его меньше обвиняли. В IIHF же входят не только западные страны. Фазель находился между двух огней. С одной стороны, его упрекали, что он собирался проводить чемпионат в стране, где избивают, насилуют, убивают людей. А с другой стороны, были и те, которые говорили, что спорт должен быть вне политики. У Фазеля ситуация была сложная», – считает Марголин.

«В общем-то перенос чемпионата мира – это плюс для белорусского общества, это моральная победа. Его проведение в нынешних условиях – пляска на гостях. Хотя не думаю, что это добавило бы что-то к политическим репрессиям. Как мы видим, власти и так защищают сейчас кого только можно – журналистов, правозащитников и т.д.»

«Лукашенко готов идти на все что угодно, чтобы сохранить свою должность. Последний слив аудиозаписи, на который звучит голос, похожий на голос Карпенкова, свидетельствует, что силовикам дали карт-бланш: бейте, стреляйте, но чтобы протест был подавлен», – отметил Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болезненный удар для Лукашенко: альтернативные силы продемонстрировали силу и влияние UDF.BY поинтересовался у экспертов: как следует оценивать это решение IIHF для белорусского режима.