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Болезненный удар для Лукашенко: альтернативные силы продемонстрировали силу и влияние
Источник материала: UDF
В понедельник 18 января Совет IIHF (Международной федерации хоккея) окончательно решил перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска. Причины – в проблемах безопасности, связанных с политическими волнениями и COVID-19.
IIHF пошел даже на то, чтобы выплатить Беларуси компенсацию из-за переноса ЧМ-2021.
Чемпионат может пройти только в Латвии, либо в двух странах — Латвии и Дании или Латвии и Словакии.
Светлана Тихановская назвала отмену чемпионата победой: белорусы вместе смогли добиться своего, не возникнет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» Минска перед ЧМ.
«Это дополнительный звонок для властей»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Для официального Минска такие мероприятия были важной частью выстраивания имиджа, частью позиционирования Беларуси как современной развитой страны. Особенно это было важно на фоне недавних событий», – сказал Казакевич.
Также перенос чемпионата из Минска стал болезненным ударом лично для Александра Лукашенко, который позиционирует себя как большого любителя хоккея.
«Кроме того, это стало демонстрацией силы и влияния альтернативных демократических сил, которые смогли добиться отмены такого крупного и важного проекта для официального Минска», – считает Казакевич.
Как решение IIHF скажется на репрессивной политике властей?
«Сам по себе перенос чемпионата мира не приведет к пересмотру властями своей позиции, но в совокупности это поставит дополнительные вопросы насчет того, насколько пропорционально используется сила внутри страны. Это дополнительный звонок для властей», – полагает Казакевич.
Но, по его мнению, если бы ЧМ-2021 все же прошел в Беларуси, то он стал бы сдерживающим фактором для властей.
«Они должны были бы проявлять большую осторожность при использовании репрессивных действий», – считает Казакевич.
Если оставить за скобками то, как чемпионат использовали бы власти, то турнир мог бы иметь положительное значение для Беларуси как страны.
«В нашей стране подобных мероприятий проводится очень мало. Прошлый чемпионат 2014 года был удачным для Беларуси в плане развития туризма и привлечения международного внимания к стране», – сказал Казакевич.
«Власти, возможно, даже вздохнули с облегчением»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: ucpb.org
«Чемпионат в Минске стал бы для них сплошной головной болью. Как обеспечить безопасность болельщиков, как не пустить протестующих на улицы? Метро не остановишь во время чемпионата, интернет не отключишь. Поэтому власти, возможно, даже вздохнули с облегчением», – сказал Марголин.
Как на итоговом решении Совета IIHF сказался недавний визит его руководителя Рене Фазеля в Минск?
«Думаю, в целом никак. До его визита все и так прекрасно себе представляли ситуацию. Может быть, президенту IIHF нужно было самому убедиться, чтобы потом его меньше обвиняли. В IIHF же входят не только западные страны. Фазель находился между двух огней. С одной стороны, его упрекали, что он собирался проводить чемпионат в стране, где избивают, насилуют, убивают людей. А с другой стороны, были и те, которые говорили, что спорт должен быть вне политики. У Фазеля ситуация была сложная», – считает Марголин.
Он констатировал:
«В общем-то перенос чемпионата мира – это плюс для белорусского общества, это моральная победа. Его проведение в нынешних условиях – пляска на гостях. Хотя не думаю, что это добавило бы что-то к политическим репрессиям. Как мы видим, власти и так защищают сейчас кого только можно – журналистов, правозащитников и т.д.»
Но член политсовета ОГП сомневается, что из-за переноса чемпионата мира белорусские власти пересмотрят свою репрессивную политику.
«Лукашенко готов идти на все что угодно, чтобы сохранить свою должность. Последний слив аудиозаписи, на который звучит голос, похожий на голос Карпенкова, свидетельствует, что силовикам дали карт-бланш: бейте, стреляйте, но чтобы протест был подавлен», – отметил Марголин.
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UDF.BY поинтересовался у экспертов: как следует оценивать это решение IIHF для белорусского режима.
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