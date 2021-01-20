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НАУ во главе с Латушко просит Запад помочь спасти Игоря Лосика

20.01.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

НАУ во главе с Латушко просит Запад помочь спасти Игоря Лосика
Игорь Лосик
Народное антикризисное управление обратилось к представительствам ЕС, США и Великобритании с просьбой помочь спасти жизнь Игорю Лосику.

Как считает лидер НАУ Павел Латушко, представительства западных стран, обладающих определённым влиянием, могли бы официально обратиться к властям Беларуси и осудить незаконный арест активиста и всех политзаключенных.

Кроме того дипломаты могли бы призвать власти допустить к Игорю Лосику независимых врачей; призвать его остановить голодовку; а также поддержать требования допустить к Игорю родных и адвокатов — в настоящий момент он ограничен в контактах с ними.

Администратор телеграм-канала “Беларусь головного мозга” Игорь Лосик находится в заключении с 25 июня 2020 года, правозащитники признали его политзаключенным, передает “Еврорадио”.

Первоначально его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но 15 декабря стало известно, что ему предъявили еще одно обвинение — в подготовке к участию в массовых беспорядках и продлили срок содержания под стражей до 25 марта.

В тот день активист объявил голодовку, которую держит до сих пор.

19 января адвокат Дмитрий Лепретор посетил его в Жодинском СИЗО. По словам Лепретора, активист “чувствует себя хуже, чем во время предыдущей встречи”.

“Игорь сам об этом рассказал. У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, просто очень. А вечером повышенное”, — рассказал “Радыё Свабода” адвокат.


В знак солидарности с Игорем Лосиком голодовку с 19 января объявил минчанин, православный священник Владислав Богомольников, рассказывал накануне портал TUT.BY.

Также стало известно, что голодовку солидарности с политзаключенным начали также две студентки Белорусского государственного медицинского университета: Маргарита Трофимович и Элеонора Арзуманян. Об этом сообщает “Наша нива”.

Ранее с призывом освободить Игоря Лосика и других политзаключенных к белорусским властям обращался спецпредставитель ЕС по правам человека Иман Гилмор.

 
 
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19 января адвокат Дмитрий Лепретор посетил его в Жодинском СИЗО.
 
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