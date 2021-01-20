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"Сталагмиты, минское метро" Из стен подземки потекла вода

20.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В подземном переходе у станции метро Партизанская в Минске произошло ЧП: из стен подземки полилась вода. В условиях сильного мороза она превратилась в огромную сосульку.

Об этом сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги», публикуя фото своих  подписчиков.



"Сталагмиты, минское метро. Ст.м. Партизанская" - подписано фото
 
 
Теги: Минск
 
 
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В подземном переходе у станции метро Партизанская в Минске произошло ЧП: из стен подземки полилась вода. В условиях сильного мороза она превратилась в огромную...
 
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