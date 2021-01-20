С 21 января дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 21 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

С 21 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейка, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейка.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 27 октября прошлого года: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.