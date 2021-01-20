|
С 21 января дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 21 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом
С 21 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейка, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейка.
Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 27 октября прошлого года: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)