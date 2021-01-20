Представитель МИД России выразила свое мнение о переносе ЧМ-2021 из Минска

Источник материала: Tut.by

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение относительно переноса хоккейного чемпионата мира-2021 из Беларуси.



Мария Захарова. Фото: Reuters

— То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения.

Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.

Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните о том, какая драматичная подготовка к турниру у нас была. Вместо того, чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться…. Каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира, — заявила Захарова в эфире «Все на Матч!»

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) 18 января объявила о переносе турнира из Беларуси. Новое место проведение ЧМ-2021 станет известно позднее.