|
В Гродно с грузовика на дорогу упала бетонная плита
Источник материала: Tut.by
Днем 20 января с грузовика во время движения упала бетонная плита. Это произошло на перекрестке Румлевского проспекта и улицы Белуша, сообщает
Сейчас плита лежит на дороге, рядом остановился грузовик. Сотрудники ГАИ оградили место аварии, чтобы предотвратить другое возможное ДТП.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)