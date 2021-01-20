В Гродно с грузовика на дорогу упала бетонная плита

Источник материала: Tut.by

Днем 20 января с грузовика во время движения упала бетонная плита. Это произошло на перекрестке Румлевского проспекта и улицы Белуша, сообщает Autogrodno .

Сейчас плита лежит на дороге, рядом остановился грузовик. Сотрудники ГАИ оградили место аварии, чтобы предотвратить другое возможное ДТП.

По предварительной информации, никто не пострадал.