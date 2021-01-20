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В Гродно с грузовика на дорогу упала бетонная плита

20.01.2021 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 20 января с грузовика во время движения упала бетонная плита. Это произошло на перекрестке Румлевского проспекта и улицы Белуша, сообщает Autogrodno.

Сейчас плита лежит на дороге, рядом остановился грузовик. Сотрудники ГАИ оградили место аварии, чтобы предотвратить другое возможное ДТП.

По предварительной информации, никто не пострадал.

 
 
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