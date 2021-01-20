ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джилл Байден: докторская степень и пять предложений руки и сердца

20.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Джилл Байден, без пяти минут первая леди США, планирует продолжить преподавать английский язык в колледже Северной Вирджинии даже после инаугурации своего мужа. Она надеется, что люди будут ценить своих учителей и что престиж профессии будет расти, пишет ВВС.

Профессор Байден получила докторскую степень в 2007 году, кроме того, у нее две магистерские степени. Одним словом, миссис Байден станет одной из самых образованных президентских супруг за 231-летнюю историю.

© AP / Carolyn Kaster
Главная феминистка США, или Как привести мужа к победе. Образ Джилл Байден
26

Дом, милый Белый дом

Джилл Байден появится в Белом доме не впервые, ведь ее муж в течение двух сроков Барака Обамы был его вице-президентом. Кстати, будучи "второй леди", Джилл также не оставляла преподавательскую деятельность.

Во время своего прошлого нахождения в Белом доме Джилл сосредоточилась на проблемах женщин, среди прочего – профилактике рака груди. Она также старалась акцентировать внимание на важности образования и общественных колледжей, необходимости помощи семьям военнослужащих.

Джо и Джилл

Первая жена Байдена Нейлия была его школьной возлюбленной. Он потерял ее и их дочь в автокатастрофе в 1972 году.

С Джилл Джейкобс Байден познакомился спустя три года. Тогда он уже был сенатором от Деллавера, а Джилл училась на последнем курсе колледжа. Для обоих это был не первый брак.

© REUTERS / TOM BRENNER
Джо Байден готовится к инаугурации. Что мы о нем знаем?

Позже в своих мемуарах Байден написал: "Она вернула мне мою жизнь. Она заставила меня думать, что моя семья может снова стать единой".

А мисс Байден так рассказывала о первом свидании: Джо пришел в кино в спортивной куртке и мокасинах. Тогда Джилл подумала, что у него нет шансов на ее симпатию.

Но все сложилось иначе. В конце того вечера Байден пожал Джилл руку, и в час ночи она позвонила матери со словами: "Мама, я наконец встретил джентльмена".

А вот согласие на брак Джилл дала не меньше, чем через пять попыток Байдена сделать предложение! Она хотела быть уверенной, что этот брак будет хорош в том числе для двух сыновей Байдена от первого брака – Хантера и Бо. В итоге пара поженилась, и двое сыновей Джо были не только в часовне в день венчания, но и в свадебном путешествии молодоженов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джилл Байден вот-вот станет первой леди США. Но бросать свою основную работу преподавателя не планирует.
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Левченко высказалась о переносе ЧМ по хоккею из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by