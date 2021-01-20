Джилл Байден: докторская степень и пять предложений руки и сердца

Источник материала: Sputnik Беларусь

Джилл Байден, без пяти минут первая леди США, планирует продолжить преподавать английский язык в колледже Северной Вирджинии даже после инаугурации своего мужа. Она надеется, что люди будут ценить своих учителей и что престиж профессии будет расти, пишет ВВС .

Профессор Байден получила докторскую степень в 2007 году, кроме того, у нее две магистерские степени. Одним словом, миссис Байден станет одной из самых образованных президентских супруг за 231-летнюю историю.

Дом, милый Белый дом

Джилл Байден появится в Белом доме не впервые, ведь ее муж в течение двух сроков Барака Обамы был его вице-президентом. Кстати, будучи "второй леди", Джилл также не оставляла преподавательскую деятельность.

Во время своего прошлого нахождения в Белом доме Джилл сосредоточилась на проблемах женщин, среди прочего – профилактике рака груди. Она также старалась акцентировать внимание на важности образования и общественных колледжей, необходимости помощи семьям военнослужащих.

Джо и Джилл

Первая жена Байдена Нейлия была его школьной возлюбленной. Он потерял ее и их дочь в автокатастрофе в 1972 году.

С Джилл Джейкобс Байден познакомился спустя три года. Тогда он уже был сенатором от Деллавера, а Джилл училась на последнем курсе колледжа. Для обоих это был не первый брак.

Позже в своих мемуарах Байден написал: "Она вернула мне мою жизнь. Она заставила меня думать, что моя семья может снова стать единой".

А мисс Байден так рассказывала о первом свидании: Джо пришел в кино в спортивной куртке и мокасинах. Тогда Джилл подумала, что у него нет шансов на ее симпатию.

Но все сложилось иначе. В конце того вечера Байден пожал Джилл руку, и в час ночи она позвонила матери со словами: "Мама, я наконец встретил джентльмена".

А вот согласие на брак Джилл дала не меньше, чем через пять попыток Байдена сделать предложение! Она хотела быть уверенной, что этот брак будет хорош в том числе для двух сыновей Байдена от первого брака – Хантера и Бо. В итоге пара поженилась, и двое сыновей Джо были не только в часовне в день венчания, но и в свадебном путешествии молодоженов.