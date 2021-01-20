Трамп улетел из Белого дома на вертолете в последний раз – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дональд Трамп с супругой Меланьей в последний раз вылетел из Белого дома на вертолете.

Перед полетом он пожелал администрации Байдена успехов и удачи. Трамп уже прибыл на авиабазу Эндрюс, где встретится с поклонниками. После этого он отправится в свой особняк во Флориде.

В резиденции Трамп во время президентства регулярно проводил выходные и праздники, приглашал некоторых мировых лидеров. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Forbes оценивает стоимость резиденции в 160 миллионов долларов.

Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена назначена на среду, она пройдет ровно в полдень (20:00 по минскому времени).

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