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Трамп улетел из Белого дома на вертолете в последний раз – видео
20.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дональд Трамп с супругой Меланьей в последний раз вылетел из Белого дома на вертолете.
Перед полетом он пожелал администрации Байдена успехов и удачи. Трамп уже прибыл на авиабазу Эндрюс, где встретится с поклонниками. После этого он отправится в свой особняк во Флориде.
В резиденции Трамп во время президентства регулярно проводил выходные и праздники, приглашал некоторых мировых лидеров. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Forbes оценивает стоимость резиденции в 160 миллионов долларов.
Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена назначена на среду, она пройдет ровно в полдень (20:00 по минскому времени).
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