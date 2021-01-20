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"Северный поток – 2" как проверка на прочность отношений Германии и США
20.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На свою инаугурацию Джо Байден получил не очень приятный подарок от ключевого партнера США – Германии. Тот представляет собой тщательно упакованную и перевязанную ленточкой квинтэссенцию проблем, с которыми придется иметь дело новой администрации.
© Sputnik / Илья Питалев
Соединенные Штаты ввели санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока – 2". Также, по сведениям германских СМИ, американское посольство в Берлине уведомило правительство ФРГ о планах по введению новых ограничительных мер.
Немецкие власти отреагировали прямо-таки оскорбительным в своей расслабленности комментарием, что они "с сожалением приняли это к сведению", то есть даже формального выражения озабоченности не последовало.
Произошедшее стало органичным продолжением другого знакового инцидента, случившегося днями раньше.
Бывший заместитель госсекретаря США и внешнеполитический советник Джо Байдена на выборах Николас Бернс выступил с идеей об одновременной заморозке американских санкций против газопровода и приостановке его строительства, чтобы новая администрация получила "возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами".
Очевидно, что Бернс действовал не по собственной инициативе, а озвучил предложение Вашингтона.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Однако немцы просто отмахнулись от него. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал "совершенно неуместным" обсуждение германской энергетической политики со Штатами. Он подчеркнул, что "строительство "Северного потока – 2" – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено".
Американскую внешнюю политику последних десятилетий, сбоем в которой стало президентство Дональда Трампа и которую намерены возродить демократы, чаще всего характеризуют как глобалистскую. Она содержит в себе две ключевых и в одинаковой степени важных составляющих – процедурно-институциональную и идеологическую.
За идеологию отвечает объемный комплекс самых либерально-передовых идей – от ЛГБТ-прогресса до необходимости отказа человечества от употребления мяса по экологическим соображениям. Причем радикализм адептов, требования приверженности "единственно верному учению" и преследование несогласных становятся все жестче.
Институциональная часть также хорошо знакома общественности и представляет собой систему наднациональных организаций, документов и процедур. Популярным является мнение (и оно не безосновательно), что подобным образом США много лет укрепляли собственное доминирование с целью навязать миру выгодные им правила игры и навсегда зафиксировать свое глобальное лидерство.
То, что что-то пошло не так, стало понятно уже достаточно давно. Все большее число стран научились играть и выигрывать в заведомо несправедливой к ним системе. Россия и успешное применение ею в свою пользу правил ВТО тут скорее выступают наглядным примером, нежели исключением. Об этом и твердил все четыре года Дональд Трамп, без колебаний выводя Штаты из многочисленных международных договоров и организаций: на самом деле те вовсе не так выгодны Америке, как привыкли думать.
© AP / Kay Nietfeld
Нетрудно догадаться, что немногочисленные привилегированные партнеры США, одним из которых является и Германия, тем более имеют особые бонусы – и, как уже стало очевидно, умеют очень хорошо ими пользоваться.
Именно поэтому Берлину был так неудобен Трамп, который резал правду-матку, рубил сплеча и разрушал налаженную схему постепенного, негромкого восстановления Германией своего суверенитета и использования ею Америки в собственных интересах.
И именно поэтому власти ФРГ прямо-таки с эйфорией восприняли Байдена как нового президента США: это обещает возвращение куда более комфортного для немцев формата отношений – с полным совпадением пропагандистской риторики и неторопливым кулуарно-лоббистским политическим процессом, под шумок которых можно успешно продвигать выгодную Германии повестку.
С "Северным потоком – 2" это и происходит. За последние месяцы предприняты шаги, чтобы максимально обезопасить строительство газопровода от давления заокеанских санкций. Сменены владельцы у той же "Фортуны". Парламентом земли Мекленбург – Передняя Померания создан фонд, который должен содействовать операционной деятельности проекта.
Самое интересное, что с помощью данной структуры немецкие власти стремятся убить сразу двух зайцев: помимо поддержки самого строительства, они обеспечивают его информационно-идеологическое сопровождение, поскольку называется новая организация "Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург – Передняя Померания", а официальной целью объявлено содействие "достижению климатических целей Германии". Таким образом перехватывается экологическая повестка, поскольку именно зеленые активнее всего используются для торпедирования "Северного потока – 2" внутри страны.
© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Команда Джо Байдена оказалась в весьма непростой ситуации. Они не могут – как это сделал бы Трамп – с места в карьер устроить громкий, на весь мир скандал стратегическому партнеру с принятием радикально-жестких мер против него. Это просто противоречит установкам о восстановлении западного единства, с которыми демократы возвращаются во власть. Тем более что в целом Берлин выказывает Вашингтону верноподданническое воодушевление и глубочайшее идеологическое союзничество, что в очередной раз было продемонстрировано их синхронно-возмущенной реакцией на задержание Алексея Навального в России.
Привычные же методы работы через кулуарные междусобойчики и постепенное усиление давления грозят затянуться на месяцы: немцы – большие умельцы устроить международно-бюрократический тяни-толкай и волокиту. К тому времени "Северный поток – 2" просто достроят, и американцам будет поздно махать кулаками.
В результате с первых дней президентства Джо Байдена новая администрация окажется вынуждена выбирать в своей работе между категорически неприемлемым трампизмом и идеологически верным, но категорически неэффективным либеральным глобализмом.
Впрочем, у Германии свои трудности. "Газпром" предупредил о рисках для газопровода "Северный поток – 2" из-за политического давления, что может привести к приостановке или даже отмене проекта. Это предупреждение – в первую очередь Берлину, который в стремлении к независимости и геополитическому усилению счел хорошей идей разыграть вызывающе антироссийскую карту в виде дела об отравлении Навального – и в очередной раз забыл, как больно умеет Россия отвечать на подобное.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Колумнист Sputnik Ирина Алкснис – о том, почему Трамп был неудобен Берлину и с чем связана эйфория от победы Байдена.
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