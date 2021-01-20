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Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули

20.01.2021 17:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале недели в эфир вышла программа «В тени Примадонны», в которой приняли участие артисты, творческий путь которых сложился неудачно якобы из-за вмешательства Аллы Пугачевой. Концертный директор звезды Елена Чупракова обвинила создателей и участников передачи в пиаре на имени артистки.

Также она отметила, что никто из редакторов шоу даже не попытался связаться с Аллой Борисовной или представителями, чтобы узнать ее точку зрения на ситуацию. Впрочем, как оказалось, участники программы тоже недовольны конечным результатом и чувствуют себя обманутыми.

«Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», – считает Игорь Наджиев. Музыкант добавил, что при всем уважении к Алле Пугачевой, в нашей стране существует огромное количество талантливых и великих исполнителей.

«Если претензии возникают непосредственно к нам, то мы не забытые артисты, а работающие», – заявил певец.


Игорь Наджиев порекомендовал посмотреть полную версию своего интервью, в котором нет ни единой попытки очернить имя Примадонны. Как отметил музыкант, ему неприятно, что в эфире шоу артистов показали так, будто они либо забыты, либо находятся чуть ли не при смерти.

«Мы все занимаемся творчеством! Мы не сидим спокойно в своих апартаментах, а работаем!» – возмутился певец.


Игорь Наджиев заявил, что ему стыдно за создателей программы «В тени Примадонны», ведь они, по сути, вытерли ноги о заслуги многих артистов.

«Что же это за неуважение такое к людям, к своим же коллегам, и к тем, которые в возрасте и к молодым», – заявил музыкант.
 
 
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«Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», – считает Игорь Наджиев.
 
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