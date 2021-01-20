Источник материала: UDF



Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Если претензии возникают непосредственно к нам, то мы не забытые артисты, а работающие», – заявил певец.

«Мы все занимаемся творчеством! Мы не сидим спокойно в своих апартаментах, а работаем!» – возмутился певец.

«Что же это за неуважение такое к людям, к своим же коллегам, и к тем, которые в возрасте и к молодым», – заявил музыкант.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули «Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», – считает Игорь Наджиев.

Также она отметила, что никто из редакторов шоу даже не попытался связаться с Аллой Борисовной или представителями, чтобы узнать ее точку зрения на ситуацию. Впрочем, как оказалось, участники программы тоже недовольны конечным результатом и чувствуют себя обманутыми.«Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», – считает. Музыкант добавил, что при всем уважении к Алле Пугачевой, в нашей стране существует огромное количество талантливых и великих исполнителей.Игорь Наджиев порекомендовал посмотреть полную версию своего интервью, в котором нет ни единой попытки очернить имя Примадонны. Как отметил музыкант, ему неприятно, что в эфире шоу артистов показали так, будто они либо забыты, либо находятся чуть ли не при смерти.Игорь Наджиев заявил, что ему стыдно за создателей программы «В тени Примадонны», ведь они, по сути, вытерли ноги о заслуги многих артистов.