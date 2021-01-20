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От передозировки умер 24-летний сын известной супермодели

20.01.2021 17:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

От передозировки умер 24-летний сын известной супермодели
Гарри Брант умер / фото instagram.com/harry_brant
Умер Гарри Брант, сын известной 52-летней американской модели Стефани Сеймур. Он ушел из жизни в возрасте 24 лет.

Парень много лет боролся с наркозависимостью. Как пишет Spletnik, причиной смерти Бранта стала передозировка лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

«Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью... Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в официальном заявлении семьи.


По словам родителей, в этом году Гарри планировал отправиться на лечение в реабилитационный центр.

Кто такой Гарри Брант


Гарри Брант пошел по стопам своей матери и выбрал работу в фэшн-индустрии: он был манекенщиком.

Он также выпустил вместе со своим братом линию унисекс-косметики для бренда MAC. Журнал New York Magazine однажды назвал Питера и Гарри «самыми красивыми юными братьями Нью-Йорка».


От передозировки умер 24-летний сын известной супермодели

Гарри Брант / фото instagram.com/harry_brant

Что известно о его матери Стефани Сеймур


Стефани Сеймур появилась на обложках более 300 журналов.

Представляла такие бренды, как Calvin Klein, Chanel, Diet Pepsi, Guess, Iceberg, L'Oréal, Louis Vuitton, Madeleine, Marc Jacobs, Missoni, Pop Sisley, Swatch, Radisson Hotels, Rolfs, Salvatore Ferragamo, Versace, Yves Saint Laurent, а также была одним из Ангелов Victoria’s Secret в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 годах.

В 1991 году снялась в клипе Guns N’ Roses — «Don’t Cry», а в 1992 году — «November Rain».
 
 
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Как сообщили его родители, в этом году Гарри планировал отправиться на лечение в рехаб.
 
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