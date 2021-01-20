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Гарри Брант умер / фото instagram.com/harry_brant

«Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью... Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в официальном заявлении семьи.

Кто такой Гарри Брант







Гарри Брант / фото instagram.com/harry_brant

Что известно о его матери Стефани Сеймур

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От передозировки умер 24-летний сын известной супермодели Как сообщили его родители, в этом году Гарри планировал отправиться на лечение в рехаб.

Парень много лет боролся с наркозависимостью. КакSpletnik, причиной смерти Бранта стала передозировка лекарствами, отпускаемыми по рецепту.По словам родителей, в этом году Гарри планировал отправиться на лечение в реабилитационный центр.Гарри Брант пошел по стопам своей матери и выбрал работу в фэшн-индустрии: он был манекенщиком.Он также выпустил вместе со своим братом линию унисекс-косметики для бренда MAC. Журнал New York Magazine однажды назвал Питера и Гарри «самыми красивыми юными братьями Нью-Йорка».Стефани Сеймур появилась на обложках более 300 журналов.Представляла такие бренды, как Calvin Klein, Chanel, Diet Pepsi, Guess, Iceberg, L'Oréal, Louis Vuitton, Madeleine, Marc Jacobs, Missoni, Pop Sisley, Swatch, Radisson Hotels, Rolfs, Salvatore Ferragamo, Versace, Yves Saint Laurent, а также была одним из Ангелов Victoria’s Secret в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 годах.В 1991 году снялась в клипе Guns N’ Roses — «Don’t Cry», а в 1992 году — «November Rain».