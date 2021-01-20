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«31 марта Messages прекратят работать на несертифицированных устройствах, включая это».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Google запретит отправлять сообщения с «несертифицированных» Android смартфонов В коде Google Messages обнаружилось предупреждение.

Сообщение об этом было обнаружено энтузиастами в коде приложения Google Messages версии 7.2.203. В коде присутствует строка, которая говорит, буквально, следующее:Судя по всему, речь идёт об устройствах на основе операционной системы Android, которые по каким-то причинам не прошли через процесс официальной сертификации Google для Google Mobile Services.На такие устройства не устанавливаются основные приложения и сервисы Google, однако их производители частенько выдают пользователям инструкции, как самостоятельно установить приложения Google на свои гаджеты.Google успешно борется с такими практиками, однако Google Messages блокировки пока обходили стороной и пользователи легко могли использовать это приложение, в том числе и на смартфонах без сертификата Google, включая, Huawei.