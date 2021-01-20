«Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко

Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

Дмитрия Баскова, который находится под расследованием дисциплинарной комиссии Международной федерации хоккея на льду в связи с тем, что он напрямую причастен к убийству гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Напомним, это удалось установить журналистам белорусских медиа», — говорится в заявлении фонда на Facebook . «Белорусский фонд спортивной солидарности не будет отвечать на обращение так называемого главы Федерации хоккея, который находится под расследованием дисциплинарной комиссии Международной федерации хоккея на льду в связи с тем, что он напрямую причастен к убийству гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Напомним, это удалось установить журналистам белорусских медиа», — говорится в заявлении фонда на

«В расследовании будут озвучены имена всех причастных к преступлению. Само расследование будет представлено мировой общественности в ближайшие дни», – говорится.

«Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер! Арестовываете их бабушек и дедушек!!! Вы забираете у детей их тренеров, их учителей рисования, людей, которые их учат и воспитывают! Забираете навсегда», — отметила она.

“Вы не можете называться белорусами!” — Басков назвал белорусских спортсменов предателями. “В тюрьмах бы оказались тысячи белорусов”, — заявила по этому поводу Герасименя

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», — заявил глава белорусской федерации хоккея.

«Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране”, — заявил Басков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко «Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер!»