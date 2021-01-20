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«Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко

20.01.2021 17:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко
Фото: svaboda.org
Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) отметил, что не будет отвечать на обращение главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, который назвал членов фонда предателями.

«Белорусский фонд спортивной солидарности не будет отвечать на обращение так называемого главы Федерации хоккея Дмитрия Баскова, который находится под расследованием дисциплинарной комиссии Международной федерации хоккея на льду в связи с тем, что он напрямую причастен к убийству гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Напомним, это удалось установить журналистам белорусских медиа», — говорится в заявлении фонда на Facebook.


При этом отмечается, что инициатива BYPOL официально уведомила БФСС о предоставлении детального независимого расследования по делу об убийстве Романа Бондаренко.

«В расследовании будут озвучены имена всех причастных к преступлению. Само расследование будет представлено мировой общественности в ближайшие дни», – говорится.


В свою очередь капитан женской сборной по баскетболу и активистка SOS_BY Екатерина Снытина прокомментировала слова Баскова о том, что отменив чемпионат мира, его забрали у тысячи занимающихся хоккеем детей.

«Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер! Арестовываете их бабушек и дедушек!!! Вы забираете у детей их тренеров, их учителей рисования, людей, которые их учат и воспитывают! Забираете навсегда», — отметила она.


“Вы не можете называться белорусами!” — Басков назвал белорусских спортсменов предателями. “В тюрьмах бы оказались тысячи белорусов”, — заявила по этому поводу Герасименя


Как сообщал Телеграф, председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, в отношении которого Международная федерация хоккея ведет расследование из-за подозрений его причастности к убийству Романа Бондаренко, прокомментировал решение IIHF о переносе чемпионата мира из Минска.

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», — заявил глава белорусской федерации хоккея.



«Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране”, — заявил Басков.


Причиной отмены проведения соревнований в нашей стране Басков назвал “политические игры вокруг Беларуси”. Также он обратил внимание на проделанную работу по подготовке к проведению чемпионата и выразил сожаление о невозможности использовать этот шанс для развития детского спорта, туристической индустрии и городской инфраструктуры.
 
Теги: Минск
 
 
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«Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер!»
 
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