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«Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко
Источник материала: UDF
Фото: svaboda.org
«Белорусский фонд спортивной солидарности не будет отвечать на обращение так называемого главы Федерации хоккея Дмитрия Баскова, который находится под расследованием дисциплинарной комиссии Международной федерации хоккея на льду в связи с тем, что он напрямую причастен к убийству гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Напомним, это удалось установить журналистам белорусских медиа», — говорится в заявлении фонда на
При этом отмечается, что инициатива BYPOL официально уведомила БФСС о предоставлении детального независимого расследования по делу об убийстве Романа Бондаренко.
«В расследовании будут озвучены имена всех причастных к преступлению. Само расследование будет представлено мировой общественности в ближайшие дни», – говорится.
В свою очередь капитан женской сборной по баскетболу и активистка SOS_BY Екатерина Снытина прокомментировала слова Баскова о том, что отменив чемпионат мира, его забрали у тысячи занимающихся хоккеем детей.
«Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер! Арестовываете их бабушек и дедушек!!! Вы забираете у детей их тренеров, их учителей рисования, людей, которые их учат и воспитывают! Забираете навсегда», — отметила она.
“Вы не можете называться белорусами!” — Басков назвал белорусских спортсменов предателями. “В тюрьмах бы оказались тысячи белорусов”, — заявила по этому поводу Герасименя
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«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», — заявил глава белорусской федерации хоккея.
«Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране”, — заявил Басков.
Причиной отмены проведения соревнований в нашей стране Басков назвал “политические игры вокруг Беларуси”. Также он обратил внимание на проделанную работу по подготовке к проведению чемпионата и выразил сожаление о невозможности использовать этот шанс для развития детского спорта, туристической индустрии и городской инфраструктуры.
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«Будут озвучены имена всех причастных к преступлению». Фонд спортивной солидарности напомнил Баскову об гибели Бонадаренко
«Вы отнимаете у детей родителей! На их глазах забираете их старших братьев и сестер!»
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