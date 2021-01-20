«Сказали, что строят новый Освенцим». Задержанный фотограф рассказал, как в августе с Окрестина попал в необычное место

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Дмитрий Дмитриев. Фото: svaboda.org

«Забор высотой пять метров, вышки для охраны»

«Нас туда привезли 13 августа, — говорит Дмитрий. — Тогда вычищали все Окрестина полностью. Людей перевозили в основном в Жодино. Поэтому все говорили, что нас тоже повезут туда. Вывели на улицу всех, поставили мордой в стену и упаковывали в автозаки. Сначала в омоновские, большие зеленые. Потом они закончились, и подъехали такие серые, со «стаканами». Они чуть меньше. Нас рассовывали по этим «стаканам», но без тромбовки. Где для двоих, туда двоих. Где для четверых, там четыре было. Без жести. Все думали, что в Жодино едем. Долго нас везли. Слышали, как машины сигналят по дороге. Приехали, нас выгрузили, выстроили в такие «коробки» человек по 40, по 50. рядами такими. Чтобы им считать было удобнее, что ли. Сразу было видно, что это фигня какая-то, а не Жодино».

«Было видно, что всю территорию только-только оградили высоким забором — рассказывает Дмитриев. — Свежая древесина совсем, еще даже не потемнела. Забор высотой метров пять, не меньше. И вышки совсем свежие вокруг. Как в лагерях, там охранники еще стоят. Все абсолютно свежо. Первая мысль была, что это какая-то воинская часть. Что-то непонятное, какие-то постройки. Но мы сильно там не думали тогда, не до этого было. Конвоиры к нам не подходили. Через каждые метров 10 стояли автоматчики с собаками. Территория очень большая там. К нам подходили люди в военной форме, такой цифровой светло-зеленый камуфляж. Внутренние войска, скорее всего. Переписывали всех нас-имена, адреса. Потом всех по очереди завели в одноэтажное здание. Там уже сказали, что мы находимся на территории Слуцкого ИВС и будем отбывать там административное наказание, кому сколько осталось. Но какой же это ИВС?»







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«Строили это все надолго»

«Для ночлега нам дали очень большое помещение, — продолжает Дмитрий. — Я так понимаю, это какой-то актовый зал был. На стенках еще можно было заметить следы от телевизоров. От стендов с наглядной агитацией. Народу там очень много помещалось. В нашем зале, как охрана говорила – «отряде», располагалось 93 кровати. Двойные, со вторым этажом. Это 186 человек. Матрас, одеяло, подушка. Без постельного белья. Но нам и это было за счастье. Скомандовали отбой и выключили свет».

«Когда спросили, у кого чего не хватает, начался шум, — вспоминает Дмитрий. — Я взялся пройтись по людям, пересчитать все. Узнать, кому чего не хватает, чтобы потом передать охране список. Поэтому и знаю, сколько в целом кроватей было у нас в том помещении. Администрация шла на контакт, без крика. Нормально относилась к нам. Так полдня прошло. Люди помыли свои вещи, вынесли их на улицу сушить. Как раз тогда пришли на территорию какие-то местные мужички соответствующего вида и запаха. Они начали копать ямы, вставляли в ямы свежие деревянные столбы, натягивали между ними колючую проволоку. Все это для того, чтобы отгородить большие помещения на территории друг от друга. Говорили нам, что строят новый Освенцим. Когда шли в столовую, то уже было светло. Мы увидели, что все большие здания ограждают колючей проволокой. А по периметру, у высокого забора, ставят огромные армейские палатки, кровати двухэтажные таскали. Строили надолго все это, и на большое количество людей было рассчитано. Только в нашем здании было около 200 человек, а таких зданий на всей территории было около десятка. На несколько тысяч человек этот лагерь точно был рассчитан».

«Такой лагерь дорого содержать»

«Тогда мы не думали, что это какой — то концлагерь, — вспоминает Дмитрий. — Вырвались из Окрестина, и хорошо. Тем более там отношение было нормальное. Никто не кричал на нас, кормили. Но я уже тогда понимал, что это место какое-то непростое. Чтобы все это соорудить, организовать-не один день нужен и даже не неделю. Было видно, что они готовились. Сколько таких лагерей могло бы быть еще, неизвестно. Тогда я подумал, что это, возможно, временный лагерь. Что людей задержанных очень много, и их куда-то надо будет деть».

«Такой лагерь требует много людей для организации охраны, — говорит Дмитрий. — Когда военные там с нами столкнулись, они увидели, что мы нормальные люди, что с нами можно нормально разговаривать. Что мы адекватные. Они с нами пошли на контакт. Возможно, это кому-то не понравилось. Но неизвестно, что произошло на самом деле. Думаю, такой лагерь очень дорого содержать. Охрана должна быть переменная, нужно достаточное количество офицеров. Их нужно возить откуда-то каждый день. Все это деньги».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Сказали, что строят новый Освенцим». Задержанный фотограф рассказал, как в августе с Окрестина попал в необычное место Лагерь расположен в лесу возле Слуцка, рядом с местным ЛТП № 3.