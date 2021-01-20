Какие видеокарты можно купить в Каталоге прямо сейчас?

Источник материала: Onliner

Любой, кто сейчас думает собрать себе игровой компьютер или обновить старый, столкнется с огромными ценами на видеокарты. Белорусские геймеры не одиноки, ведь проблема эта глобальная. Есть целый ряд причин, по которым дефицит вместе с высокими ценам будет сохраняться довольно долго. Так что же прямо сейчас можно купить простому геймеру?

Что вообще происходит?

По большей части проблема именно в майнерах криптовалюты, раскупивших старые модели видеокарт и удачные новинки. Есть и другие причины. Так, удовлетворить высокий спрос на видеокарты производители не могут из-за производственных особенностей и подорожавшей цепочки поставок компонентов. Ведь одномоментно производство чипов нельзя увеличить в разы. А контролировать отгрузку карт для геймеров у NVIDIA, судя по всему, не очень получается. Кроме того, азиатский рынок отгружает себе львиную долю из всех поставок видеокарт. Одновременно подорожала общая логистика: перевозки морскими контейнерами выросли в цене в 3 раза. Тут уместен флешбэк из 2018 года: твит официального аккаунта NVIDIA GeForce с фотографией грузового корабля с контейнерами, разукрашенными в цвета NVIDIA, и посылом, мол, новая партия видеокарт уже плывет.

Поставки в Беларусь видеокарт тоже задерживаются. По актуальной информации от крупного белорусского дистрибьютора, в ближайшее время приедет партия GeForce GTX 1650, GTX 1660 Super и RTX 3070. Видеокарты NVIDIA RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3060 Ti приедут в Беларусь в первой половине февраля. А вот новые GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti ожидаются на белорусском рынке только в конце марта. Но спрос на все новинки NVIDIA сейчас чрезвычайно большой, и сколько из этих карт дойдет до простого геймера, очень сложно сказать.

Какую видеокарту можно купить сейчас в Каталоге?

За первые 20 дней января на первом месте среди видеокарт по заказам в Каталоге оказалась MSI GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Очевидно, что ее берут в качестве временной «затычки». На втором месте — MSI Radeon RX 580 . Средний чек на эту карту был 1173 рубля. Вероятно, на тот момент это были «самые дешевые 8 ГБ видеопамяти в видеокарте».





Ситуация по графическим чипам за первую половину января выглядит следующим образом. Карты серии GTX 16xx собрали суммарно 31% от всех заказов, RTX 30xx вместе взятые — почти 19%. Полное распределение видеокарт по заказам отражено на диаграмме ниже. На текущий момент в Каталоге в большинстве своем доступны «затычки» GT 710, GTX 1050 Ti и GT 1030 . Довольно много еще продается карт для «бюджетных компьютеров» (если так уместно говорить в контексте высоких цен) — GTX 1650 и GTX 1660 Super . В этом сегменте они пока наиболее привлекательны для покупки.





NVIDIA заявила низкие рекомендованные цены на новые модели, и эти цены потенциальные покупатели приняли очень эмоционально. Такому покупателю больно платить 2600 рублей за карту, которая должна и может стоить 2000 рублей. Достать топовые видеокарты сейчас трудно. Страшный дефицит сохраняется на RTX 3060 и RTX 3080, которые наиболее прибыльны для криптоинвесторов. RTX 2080 Ti всегда стоила примерно 3000—3200 рублей, а новая RTX 3070 сейчас обойдется в 2700—3000 рублей, но при этом она мощнее на 20%. Если есть деньги и большое желание, то именно RTX 3070 наиболее подходит сейчас к покупке среди топовых карт.

Конец всем проблемам с видеокартами может поставить только существенный спад спроса на криптовалюту и решение логистических проблем. Увы, если этого не произойдет и дела не вернутся хотя бы к состоянию середины 2020 года, придется смириться и с отсутствием карт на полках, и с высокими ценами.