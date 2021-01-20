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Завтра в Беларуси подорожает бензин
Источник материала: Хартия'97
Завтра в Беларуси подорожает бензин
Рассмотрим новые цены на топливо.
Очередной раз режим поднимет цены на топливо. С завтрашнего дня цена вырастет на 1 копейку, сообщает
Вот так будут выглядеть цены с завтрашнего дня:
АИ-92-К5-Евро – 1,71 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб.,
ДТ – 1,81 руб.
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Рассмотрим новые цены на топливо.
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