Источник материала: Хартия'97

Завтра в Беларуси подорожает бензин 20.01.2021, 17:27

Рассмотрим новые цены на топливо.

Очередной раз режим поднимет цены на топливо. С завтрашнего дня цена вырастет на 1 копейку, сообщает onliner.by .

Вот так будут выглядеть цены с завтрашнего дня:

АИ-92-К5-Евро – 1,71 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб.,

ДТ – 1,81 руб.

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