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Елена Левченко высказалась о переносе ЧМ по хоккею из Минска

20.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко высказалась о переносе ЧМ по хоккею из Минска

  • 20.01.2021, 17:09
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фото: Елена Левченко (courtesy photo)

Баскетболистка считает, что Международная федерация хоккея солидарна с белорусским народом

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поддержала решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) о переносе чемпионата мира-2021 из Минска в другую страну, пишет сайт sport24.ru.

Ранее призер чемпионата Европы провела 15 суток за решеткой за участие в мирных протестах.

«О каком празднике может идти речь, когда на сегодняшний день более 30 тысяч людей подвержены или подвергаются репрессиям? У нас за зефир или шторы не того цвета могут закрыть в тюрьму.

Любое спортивное событие – это праздник, и делается оно для болельщиков. Без людей не было бы и спорта. Для кого мы это делаем?

В данный момент в Беларуси около 180 политзаключенных, а по белорусскому телевидению говорят, что все хорошо. Как можно говорить о каком-то празднике? Поэтому я согласна с решением и с тем, что Международная федерация хоккея солидарна с белорусским народом», – сказала Левченко.

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Теги: Минск
 
 
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