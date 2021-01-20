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Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

20.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

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  • 20.01.2021, 16:45
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Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом
фото: AP Photo / Alex Brandon

По информации СМИ, они поедут в Палм-Бич, штат Флорида.

Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом, сообщает РИА «Новости».

Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. По информации СМИ, после этого Трампы поедут в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.

Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня.

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По информации СМИ, они поедут в Палм-Бич, штат Флорида.
 
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