Беларусь может выйти из Договора по открытому небу вслед за Россией

Источник материала: АФН

Беларусь проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН) исходя из возможности практической реализации договора совместно с Россией.

«Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОНа Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств — участников договора», — сказал пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Ситуацию вокруг договора Глах охарактеризовал как «эрозию системы международных отношений в области нераспространения» вооружений, за которой страна наблюдает «с тревогой и озабоченностью».

В МИД РБ считают, что вся ответственность лежит на США, которые первыми вышли из ДОНа, поставив под вопрос дальнейшую судьбу документа.

ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы мониторить военную активность.