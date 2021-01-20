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Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем

20.01.2021 17:35 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: depsite.ru

«Предприниматели придают экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса!» — уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь). Какое значение имеет развитие и поддержка на государственном уровне предприятий малого и среднего бизнеса? Почему каждый должен разбудить в себе предпринимателя и как превратиться из «домашней собаки» в «успешного дворового пса» — эксперты рассказали в материале.

Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту.

Узнать, нужна ли вашей компании помощь в организации более эффективного управления, вы можете прямо сейчас с помощью экспресс-диагностики через специального бота или пройдя диагностику на сайте.

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Олег Афанасьев
Учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association
Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Николай Иняхин
Сооснователь международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association
   

Предпринимательство — особый вид гениальности

— В США предпринимательство считается особым видом гениальности. Очень малое количество людей способно рисковать в условиях высокой неопределенности и инвестировать свои время и средства в нечто, что может «не взлететь». Благодаря этому качеству предприниматели способны поднимать любую экономику и вести за собой остальную часть населения, создавая все новые и новые рабочие места.

И особое место в экономике принадлежит МСБ (малому и среднему бизнесу). Давайте посмотрим на цифры. Например, в структуре ВВП США малый и средний бизнес занимает 65%. А вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год составил 26,1% (за 2018 год — 24,6%). В том числе вклад малого бизнеса составил 15,9%, среднего бизнеса — 7%, индивидуальных предпринимателей — 3,2%.

Именно предприниматели придают любой экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса во всех аспектах нашей жизни. Поэтому государство и социум должны холить и лелеять этих людей, а не угнетать.

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: pxhere.com

Так, например, предпринимательство и лидерство стоят во главе подхода к высшему образованию американских университетов. Поэтому «выпускники Стэнфорда не ищут себе работу — они ее создают!» — так говорят все гиды, проводящие экскурсии по его территории и окрестностям.

Так же хорошо этот феномен прослеживается в американской биографической драме Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook «Социальная сеть». И в нашумевшем фильме Юрия Дудя про Кремниевую долину «Как устроена IT-столица мира». В этом видео мы узнаем, что годовой бюджет Стэнфорда исчисляется миллиардами — за счет того, что университет поощряет стартапы студентов и входит в их бизнесы в качестве инвесторов. Преподаватели также становятся частными инвесторами для своих студентов.

Этот же феномен мы наблюдаем в университетах Казахстана. Мы были свидетелями национального конкурса студенческих стартапов и награждения их победителей. И даже совместно с ректором одного из университетов делали мастер-классы по предпринимательству для студентов. Сейчас идея развития предпринимательства в университетах продвигается на уровне правительства.

Есть примеры и в Беларуси. Стартап-школа БНТУ — это вполне реальный шанс на «взлет» для тех, у кого есть идеи для создания и развития бизнеса. В рамках этого проекта студенты на протяжении 9,5 недель посещают митапы и мастер-классы от успешных белорусских предпринимателей и инвесторов. Параллельно ребята работают над своими проектами. В жюри находятся эксперты технопарка БНТУ, успешные бизнесмены и инвесторы. А участники могут выиграть год бесплатного инкубирования в технопарке БНТУ и в дальнейшем стать его резидентами.

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: times.bntu.by

У собаки нет карманов, или Как стать предпринимателем

Когда мы думаем о психологической сущности предпринимательства, на ум приходит различие в образе жизни домашних и дворовых псов. По сути, это два противоположных способа существования и мышления:

1. Первый мы связываем с образом жизни «жителей» корпораций. Они, как правило, живут на обеспечении «хозяина» и мало беспокоятся о «выживании»: у них есть понятные условия найма, и их жизнь, при хорошем поведении, относительно стабильна и предсказуема.

Домашнему псу не нужно думать о еде и тепле: хозяин вовремя насыплет корм, выведет на улицу справить нужду и подышать воздухом свободы, но на поводке, чтобы не потерять любимое животное. Недаром говорят, что собака — это ребенок, который никогда не вырастет. И поэтому о ней нужно заботиться от начала и до конца ее жизни. Природа распорядилась так, что человек живет дольше собаки. Поэтому пожизненная забота гарантирована. Все, что нужно делать домашнему псу — это преданно вилять хвостиком, показывая хозяину радость от общения с ним, и слушаться приказов, чтобы не нарушать «правила дома».

2. Другое дело — дворовый пес. В данном случае его жизнь очень похожа на жизнь предпринимателя. Он каждую минуту должен заботиться о пище и тепле, чтобы не умереть от голода или холода. У него нет холодильника, полного припасов на черный день, и о нем некому позаботиться. Он находится в состоянии постоянной охоты. Обо всем нужно позаботиться самому: добыть пищу; защитить источник ее получения — ареал, в котором она появляется время от времени; вылечить себя при отравлении, пощипав какой-то травы. Вся ответственность лежит на самом себе и нет карманов, чтобы что-то спрятать или сохранить.

Но жизнь предпринимателя еще сложнее — на его плечах забота не только о себе любимом, но и о множестве сотрудников, которым нужно создать условия для работы (обеспечить офисным пространством, необходимым оборудованием и заработной платой). И делать это следует регулярно, на протяжении длительного времени.

Поэтому предприниматель каждую минуту и секунду своей жизни думает о том, где бы заработать еще и еще. Заботится о том, чтобы не было кассовых разрывов, которые приводят к займам и кабале.

Многие этого не понимают: они думают, что жизнь предпринимателя наполнена удовольствиями, которые он может позволить себе при образовании добавочной стоимости. Но никто не видит то, что именно предприниматели работают 24/7, в отличие от нанятых сотрудников, которые имеют фиксированный и гарантированный законодательством рабочий день.

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: treehouselife.com

Научитесь монетизировать свой талант

Что же толкает людей в предпринимательство и какова иерархия их мотивов при вступлении на этот порой опасный и тернистый путь — собственный бизнес? Большинство населения думает, что это неуёмная жажда денег. На самом же деле это не так.

Наши разговоры с большим количеством бизнесменов на эту тему привели нас к выводу о том, что люди уходят в свой бизнес за свободой. Они делают это для того, чтобы больше никогда никому не подчиняться и делать по жизни только то, что действительно интересно. На этом пути их встречает множество ошибок и разочарований, многие сдаются и возвращаются в найм, не выдержав испытаний. На поверхности остаются только самые сильные и умные, сумевшие разрешить все возникающие проблемы качественно и своевременно.

Сотрудники их компаний не понимают, что рядом с ними — гении выживания, поэтому и брюзжат о несправедливости жизни.
Но внутри компании тоже есть «лестница выживания», на вершине которой находятся результативность и лояльность. Корпоративные лидеры — это сотрудники, которые имеют амбиции быть № 1 среди себе подобных: делать больше всех в единицу времени и «заставлять» других не лениться, чтобы приносить максимальную пользу бизнесу.

Именно из таких лидеров, как правило, вырастают будущие руководители компаний, а порой и партнеры, переходящие в следующую лигу спорта под названием «бизнес» — предпринимательство. Вот так из «домашней собаки» можно превратиться в успешного «дворового пса». Перед необходимостью такого превращения очень часто оказываются люди, которые по разным причинам теряют работу.

Но у них тоже есть выбор: опуститься на дно социальной лестницы или стать предпринимателем. А чтобы стать предпринимателем, нужно срочно сделать ревизию своих сильных и слабых сторон для того, чтобы обнаружить компетенции, на которых можно строить фундамент будущего бизнеса.

Иными словами, нужно научиться монетизировать свой талант. Вот как это сделать:

1. Определите свой талант. Важно определить, в чем заключается ваш талант, то, что вы умеете делать лучше остальных, ну, или хотя бы большинства.

2. Определите востребованность вашего продукта/услуги. Вот несколько профессиональных отраслей, судьба которых в ближайшие годы наименее сомнительна:

  • Коучинг и консалтинг
  • Интерим-менеджмент
  • Альтернативное образование
  • Программирование
  • Администрирование баз данных
  • Медицина
  • Веб-дизайн
  • Интернет-маркетинг
  • Промышленная инженерия.

3. Не прекращайте развиваться. Даже если вы считаете себя гением и воплощением своего ремесла, то без должного развития вы утратите свой навык, слившись с толпой «середнячков».

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: uznt42.ru

4. Закрепите свой навык. Проще говоря, не пытайтесь усидеть на двух стульях одновременно. Не нужно быть экспертом во всех областях — достаточно стать лучшим в чем-то одном. Изучите рынок и постарайтесь понять, в чем потребитель нуждается больше всего, что ему нравится, и прокачивайте свои навыки в этом направлении. Все это нужно делать, разумеется, с оглядкой на свои способности.

5. Сосредоточьтесь на задачах. Если воспринимать свои умения как хобби, то они таковыми и останутся. Чтобы ваш талант стал приносить прибыль, и относиться к нему нужно как к работе. Соответственно, нужно применять рабочий подход со всеми его расписаниями, дедлайнами и качеством. Вы должны обеспечить себя рабочей средой, в которой не будет отвлекающих факторов.

6. Никогда не отступайте. Думайте не о том, что вы имеете сейчас, а о том, что в итоге получите. Заниматься тем, что любишь больше всего, — роскошь, которой обладает не каждый. Будет нелегко, но когда вы увидите первые плоды своего труда, то изменится и отношение к ситуации.

7. Полюбите продажи. Превратить свой талант в продукт и найти покупателя, т.е. свою целевую аудиторию — мало. Вам нужно тотально полюбить продажи! А здесь решающую роль играют навыки проактивной коммуникации, умение создавать и развивать полезные для бизнеса связи.

Если приглядеться внимательно, то можно увидеть, что собственники бизнесов 90% своего времени проводят в переговорах. Потому что именно коммуникации открывают перед ними множество новых возможностей: «больше контактов — больше контрактов» — главный секрет успеха предпринимателя.

Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
Фото: nauticexpo.ru

Таким образом, мы можем предположить, что именно проактивная жизненная позиция, желание жить достойно и тотальная потребность быть полезным другим людям — хорошая основа для начала свободной жизни в социуме в роли предпринимателя, собственника бизнеса.

Но очень важно, еще раз, осознать, что вместе со свободой в нашу жизнь приходит новый уровень ответственности.

Чему все это нас учит

Нужно немедленно изменить отношение людей и государства к предпринимательству в целом и малому и среднему бизнесу в частности. Что можно сделать:

  • Ввести предпринимательство как обязательный предмет во все вузы
  • Создать большое количество грантов для студенческих стартапов
  • Действующим предпринимателям научиться делать экзиты из существующих бизнесов, чтобы создавать новые.

Для последней задачи как нельзя лучше подходит технология интерим-менеджмента, которая позволяет корректно подготовить бизнес-актив к продаже или привлечению партнерских инвестиций на развитие.

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В данном случае интеримы — это лучшие помощники собственника, потому что они в основном работают на конечный результат — процент от добавленного финансового результата уже после повышения эффективности бизнеса. И, самое главное, они бесстрастно расчищают бизнес-структуру от неэффективных «прилипал», накопившихся в компании за многие годы и мешающих ей расти. Таким образом, задача интерим-менеджеров сводится к тому, чтобы вывести бизнес на пик стоимости и помочь собственнику его продать.

Здесь мы снова обратимся к цифрам. Как известно, ВВП США составляет 24% мирового ВВП, за ними следует Китай — 16%, потом — Япония — 8%. Почему экономика США растет быстрее всех? Да потому что самое почетное «звание» у них в обществе — «серийный предприниматель». Всех интересует не количество твоих стартапов, а количество твоих экзитов.

Давайте поможем нашим предпринимателям «освобождаться из плена операционного управления» и заниматься любимым делом — созданием новых бизнесов. Например, мы сейчас в рамках нашей Ассоциации начинаем массовую подготовку интерим-менеджеров к развитию культуры экзитов в Украине и готовы делиться методиками эффективного менеджмента («Система управления 9×9» доступна по ссылке). Дело — за «профессиональными руками» в виде опытных CEO и топ-менеджеров, которым интересно участвовать в интерим-проектах.

Бизнес должен сам защитить себя — при помощи правильной самоорганизации и повышения собственной эффективности.

Так что давайте сами поднимать экономику.

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«Предприниматели придают экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса!» - уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business...
 
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