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Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
20.01.2021 17:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Предприниматели придают экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса!» — уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители
Предпринимательство — особый вид гениальности
— В США предпринимательство считается особым видом гениальности. Очень малое количество людей способно рисковать в условиях высокой неопределенности и инвестировать свои время и средства в нечто, что может «не взлететь». Благодаря этому качеству предприниматели способны поднимать любую экономику и вести за собой остальную часть населения, создавая все новые и новые рабочие места.
И особое место в экономике принадлежит МСБ (малому и среднему бизнесу). Давайте посмотрим на цифры. Например, в структуре ВВП США малый и средний бизнес
Именно предприниматели придают любой экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса во всех аспектах нашей жизни. Поэтому государство и социум должны холить и лелеять этих людей, а не угнетать.
Так, например, предпринимательство и лидерство стоят во главе подхода к высшему образованию американских университетов. Поэтому «выпускники Стэнфорда не ищут себе работу — они ее создают!» — так говорят все гиды, проводящие экскурсии по его территории и окрестностям.
Так же хорошо этот феномен прослеживается в американской биографической драме Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook «Социальная сеть». И в нашумевшем фильме Юрия Дудя про Кремниевую долину
Этот же феномен мы наблюдаем в университетах Казахстана. Мы были свидетелями
Есть
У собаки нет карманов, или Как стать предпринимателем
Когда мы думаем о психологической сущности предпринимательства, на ум приходит различие в образе жизни домашних и дворовых псов. По сути, это два противоположных способа существования и мышления:
1. Первый мы связываем с образом жизни «жителей» корпораций. Они, как правило, живут на обеспечении «хозяина» и мало беспокоятся о «выживании»: у них есть понятные условия найма, и их жизнь, при хорошем поведении, относительно стабильна и предсказуема.
Домашнему псу не нужно думать о еде и тепле: хозяин вовремя насыплет корм, выведет на улицу справить нужду и подышать воздухом свободы, но на поводке, чтобы не потерять любимое животное. Недаром говорят, что собака — это ребенок, который никогда не вырастет. И поэтому о ней нужно заботиться от начала и до конца ее жизни. Природа распорядилась так, что человек живет дольше собаки. Поэтому пожизненная забота гарантирована. Все, что нужно делать домашнему псу — это преданно вилять хвостиком, показывая хозяину радость от общения с ним, и слушаться приказов, чтобы не нарушать «правила дома».
2. Другое дело — дворовый пес. В данном случае его жизнь очень похожа на жизнь предпринимателя. Он каждую минуту должен заботиться о пище и тепле, чтобы не умереть от голода или холода. У него нет холодильника, полного припасов на черный день, и о нем некому позаботиться. Он находится в состоянии постоянной охоты. Обо всем нужно позаботиться самому: добыть пищу; защитить источник ее получения — ареал, в котором она появляется время от времени; вылечить себя при отравлении, пощипав какой-то травы. Вся ответственность лежит на самом себе и нет карманов, чтобы что-то спрятать или сохранить.
Но жизнь предпринимателя еще сложнее — на его плечах забота не только о себе любимом, но и о множестве сотрудников, которым нужно создать условия для работы (обеспечить офисным пространством, необходимым оборудованием и заработной платой). И делать это следует регулярно, на протяжении длительного времени.
Поэтому предприниматель каждую минуту и секунду своей жизни думает о том, где бы заработать еще и еще. Заботится о том, чтобы не было кассовых разрывов, которые приводят к займам и кабале.
Многие этого не понимают: они думают, что жизнь предпринимателя наполнена удовольствиями, которые он может позволить себе при образовании добавочной стоимости. Но никто не видит то, что именно предприниматели работают 24/7, в отличие от нанятых сотрудников, которые имеют фиксированный и гарантированный законодательством рабочий день.
Научитесь монетизировать свой талант
Что же толкает людей в предпринимательство и какова иерархия их мотивов при вступлении на этот порой опасный и тернистый путь — собственный бизнес? Большинство населения думает, что это неуёмная жажда денег. На самом же деле это не так.
Наши разговоры с большим количеством бизнесменов на эту тему привели нас к выводу о том, что люди уходят в свой бизнес за свободой. Они делают это для того, чтобы больше никогда никому не подчиняться и делать по жизни только то, что действительно интересно. На этом пути их встречает множество ошибок и разочарований, многие сдаются и возвращаются в найм, не выдержав испытаний. На поверхности остаются только самые сильные и умные, сумевшие разрешить все возникающие проблемы качественно и своевременно.
Сотрудники их компаний не понимают, что рядом с ними — гении выживания, поэтому и брюзжат о несправедливости жизни.
Именно из таких лидеров, как правило, вырастают будущие руководители компаний, а порой и партнеры, переходящие в следующую лигу спорта под названием «бизнес» — предпринимательство. Вот так из «домашней собаки» можно превратиться в успешного «дворового пса». Перед необходимостью такого превращения очень часто оказываются люди, которые по разным причинам теряют работу.
Но у них тоже есть выбор: опуститься на дно социальной лестницы или стать предпринимателем. А чтобы стать предпринимателем, нужно срочно сделать ревизию своих сильных и слабых сторон для того, чтобы обнаружить компетенции, на которых можно строить фундамент будущего бизнеса.
Иными словами, нужно научиться монетизировать свой талант. Вот как это сделать:
1. Определите свой талант. Важно определить, в чем заключается ваш талант, то, что вы умеете делать лучше остальных, ну, или хотя бы большинства.
2. Определите востребованность вашего продукта/услуги. Вот несколько профессиональных отраслей, судьба которых в ближайшие годы наименее сомнительна:
3. Не прекращайте развиваться. Даже если вы считаете себя гением и воплощением своего ремесла, то без должного развития вы утратите свой навык, слившись с толпой «середнячков».
4. Закрепите свой навык. Проще говоря, не пытайтесь усидеть на двух стульях одновременно. Не нужно быть экспертом во всех областях — достаточно стать лучшим в чем-то одном. Изучите рынок и постарайтесь понять, в чем потребитель нуждается больше всего, что ему нравится, и прокачивайте свои навыки в этом направлении. Все это нужно делать, разумеется, с оглядкой на свои способности.
5. Сосредоточьтесь на задачах. Если воспринимать свои умения как хобби, то они таковыми и останутся. Чтобы ваш талант стал приносить прибыль, и относиться к нему нужно как к работе. Соответственно, нужно применять рабочий подход со всеми его расписаниями, дедлайнами и качеством. Вы должны обеспечить себя рабочей средой, в которой не будет отвлекающих факторов.
6. Никогда не отступайте. Думайте не о том, что вы имеете сейчас, а о том, что в итоге получите. Заниматься тем, что любишь больше всего, — роскошь, которой обладает не каждый. Будет нелегко, но когда вы увидите первые плоды своего труда, то изменится и отношение к ситуации.
7. Полюбите продажи. Превратить свой талант в продукт и найти покупателя, т.е. свою целевую аудиторию — мало. Вам нужно тотально полюбить продажи! А здесь решающую роль играют навыки проактивной коммуникации, умение создавать и развивать полезные для бизнеса связи.
Если приглядеться внимательно, то можно увидеть, что собственники бизнесов 90% своего времени проводят в переговорах. Потому что именно коммуникации открывают перед ними множество новых возможностей: «больше контактов — больше контрактов» — главный секрет успеха предпринимателя.
Таким образом, мы можем предположить, что именно проактивная жизненная позиция, желание жить достойно и тотальная потребность быть полезным другим людям — хорошая основа для начала свободной жизни в социуме в роли предпринимателя, собственника бизнеса.
Но очень важно, еще раз, осознать, что вместе со свободой в нашу жизнь приходит новый уровень ответственности.
Чему все это нас учит
Нужно немедленно изменить отношение людей и государства к предпринимательству в целом и малому и среднему бизнесу в частности. Что можно сделать:
Для последней задачи как нельзя лучше подходит технология интерим-менеджмента, которая позволяет корректно подготовить бизнес-актив к продаже или привлечению партнерских инвестиций на развитие.
В данном случае интеримы — это лучшие помощники собственника, потому что они в основном работают на конечный результат — процент от добавленного финансового результата уже после повышения эффективности бизнеса. И, самое главное, они бесстрастно расчищают бизнес-структуру от неэффективных «прилипал», накопившихся в компании за многие годы и мешающих ей расти. Таким образом, задача интерим-менеджеров сводится к тому, чтобы вывести бизнес на пик стоимости и помочь собственнику его продать.
Здесь мы снова обратимся к цифрам. Как известно, ВВП США
Давайте поможем нашим предпринимателям «освобождаться из плена операционного управления» и заниматься любимым делом — созданием новых бизнесов. Например, мы сейчас в рамках нашей Ассоциации начинаем массовую подготовку интерим-менеджеров к развитию культуры экзитов в Украине и готовы делиться методиками эффективного менеджмента («Система управления 9×9» доступна по
Бизнес должен сам защитить себя — при помощи правильной самоорганизации и повышения собственной эффективности.
Так что давайте сами поднимать экономику.
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Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем
«Предприниматели придают экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса!» - уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business...
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