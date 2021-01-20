Из «домашней собаки» — в «успешного дворового пса». Советы для тех, кто хочет стать предпринимателем

Источник материала: ProBusiness

«Предприниматели придают экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса!» — уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь). Какое значение имеет развитие и поддержка на государственном уровне предприятий малого и среднего бизнеса? Почему каждый должен разбудить в себе предпринимателя и как превратиться из «домашней собаки» в «успешного дворового пса» — эксперты рассказали в материале.

Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту. Узнать, нужна ли вашей компании помощь в организации более эффективного управления, вы можете прямо сейчас с помощью экспресс-диагностики через специального бота или пройдя диагностику на сайте .

Олег Афанасьев

Учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин

Сооснователь международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association

Предпринимательство — особый вид гениальности

— В США предпринимательство считается особым видом гениальности. Очень малое количество людей способно рисковать в условиях высокой неопределенности и инвестировать свои время и средства в нечто, что может «не взлететь». Благодаря этому качеству предприниматели способны поднимать любую экономику и вести за собой остальную часть населения, создавая все новые и новые рабочие места.

И особое место в экономике принадлежит МСБ (малому и среднему бизнесу). Давайте посмотрим на цифры. Например, в структуре ВВП США малый и средний бизнес занимает 65%. А вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год составил 26,1% (за 2018 год — 24,6%). В том числе вклад малого бизнеса составил 15,9%, среднего бизнеса — 7%, индивидуальных предпринимателей — 3,2%.

Именно предприниматели придают любой экономике инновационный характер и являются движущей силой прогресса во всех аспектах нашей жизни. Поэтому государство и социум должны холить и лелеять этих людей, а не угнетать.



Фото: pxhere.com

Так, например, предпринимательство и лидерство стоят во главе подхода к высшему образованию американских университетов. Поэтому «выпускники Стэнфорда не ищут себе работу — они ее создают!» — так говорят все гиды, проводящие экскурсии по его территории и окрестностям.

Так же хорошо этот феномен прослеживается в американской биографической драме Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook «Социальная сеть». И в нашумевшем фильме Юрия Дудя про Кремниевую долину «Как устроена IT-столица мира» . В этом видео мы узнаем, что годовой бюджет Стэнфорда исчисляется миллиардами — за счет того, что университет поощряет стартапы студентов и входит в их бизнесы в качестве инвесторов. Преподаватели также становятся частными инвесторами для своих студентов.

Этот же феномен мы наблюдаем в университетах Казахстана. Мы были свидетелями национального конкурса студенческих стартапов и награждения их победителей. И даже совместно с ректором одного из университетов делали мастер-классы по предпринимательству для студентов. Сейчас идея развития предпринимательства в университетах продвигается на уровне правительства.

Есть примеры и в Беларуси. Стартап-школа БНТУ — это вполне реальный шанс на «взлет» для тех, у кого есть идеи для создания и развития бизнеса. В рамках этого проекта студенты на протяжении 9,5 недель посещают митапы и мастер-классы от успешных белорусских предпринимателей и инвесторов. Параллельно ребята работают над своими проектами. В жюри находятся эксперты технопарка БНТУ, успешные бизнесмены и инвесторы. А участники могут выиграть год бесплатного инкубирования в технопарке БНТУ и в дальнейшем стать его резидентами.



Фото: times.bntu.by

У собаки нет карманов, или Как стать предпринимателем

Когда мы думаем о психологической сущности предпринимательства, на ум приходит различие в образе жизни домашних и дворовых псов. По сути, это два противоположных способа существования и мышления:

1. Первый мы связываем с образом жизни «жителей» корпораций. Они, как правило, живут на обеспечении «хозяина» и мало беспокоятся о «выживании»: у них есть понятные условия найма, и их жизнь, при хорошем поведении, относительно стабильна и предсказуема.

Домашнему псу не нужно думать о еде и тепле: хозяин вовремя насыплет корм, выведет на улицу справить нужду и подышать воздухом свободы, но на поводке, чтобы не потерять любимое животное. Недаром говорят, что собака — это ребенок, который никогда не вырастет. И поэтому о ней нужно заботиться от начала и до конца ее жизни. Природа распорядилась так, что человек живет дольше собаки. Поэтому пожизненная забота гарантирована. Все, что нужно делать домашнему псу — это преданно вилять хвостиком, показывая хозяину радость от общения с ним, и слушаться приказов, чтобы не нарушать «правила дома».

2. Другое дело — дворовый пес. В данном случае его жизнь очень похожа на жизнь предпринимателя. Он каждую минуту должен заботиться о пище и тепле, чтобы не умереть от голода или холода. У него нет холодильника, полного припасов на черный день, и о нем некому позаботиться. Он находится в состоянии постоянной охоты. Обо всем нужно позаботиться самому: добыть пищу; защитить источник ее получения — ареал, в котором она появляется время от времени; вылечить себя при отравлении, пощипав какой-то травы. Вся ответственность лежит на самом себе и нет карманов, чтобы что-то спрятать или сохранить.

Но жизнь предпринимателя еще сложнее — на его плечах забота не только о себе любимом, но и о множестве сотрудников, которым нужно создать условия для работы (обеспечить офисным пространством, необходимым оборудованием и заработной платой). И делать это следует регулярно, на протяжении длительного времени.

Поэтому предприниматель каждую минуту и секунду своей жизни думает о том, где бы заработать еще и еще. Заботится о том, чтобы не было кассовых разрывов, которые приводят к займам и кабале.

Многие этого не понимают: они думают, что жизнь предпринимателя наполнена удовольствиями, которые он может позволить себе при образовании добавочной стоимости. Но никто не видит то, что именно предприниматели работают 24/7, в отличие от нанятых сотрудников, которые имеют фиксированный и гарантированный законодательством рабочий день.



Фото: treehouselife.com

Научитесь монетизировать свой талант

Что же толкает людей в предпринимательство и какова иерархия их мотивов при вступлении на этот порой опасный и тернистый путь — собственный бизнес? Большинство населения думает, что это неуёмная жажда денег. На самом же деле это не так.

Наши разговоры с большим количеством бизнесменов на эту тему привели нас к выводу о том, что люди уходят в свой бизнес за свободой. Они делают это для того, чтобы больше никогда никому не подчиняться и делать по жизни только то, что действительно интересно. На этом пути их встречает множество ошибок и разочарований, многие сдаются и возвращаются в найм, не выдержав испытаний. На поверхности остаются только самые сильные и умные, сумевшие разрешить все возникающие проблемы качественно и своевременно.

Сотрудники их компаний не понимают, что рядом с ними — гении выживания, поэтому и брюзжат о несправедливости жизни.

Но внутри компании тоже есть «лестница выживания», на вершине которой находятся результативность и лояльность. Корпоративные лидеры — это сотрудники, которые имеют амбиции быть № 1 среди себе подобных: делать больше всех в единицу времени и «заставлять» других не лениться, чтобы приносить максимальную пользу бизнесу.

Именно из таких лидеров, как правило, вырастают будущие руководители компаний, а порой и партнеры, переходящие в следующую лигу спорта под названием «бизнес» — предпринимательство. Вот так из «домашней собаки» можно превратиться в успешного «дворового пса». Перед необходимостью такого превращения очень часто оказываются люди, которые по разным причинам теряют работу.

Но у них тоже есть выбор: опуститься на дно социальной лестницы или стать предпринимателем. А чтобы стать предпринимателем, нужно срочно сделать ревизию своих сильных и слабых сторон для того, чтобы обнаружить компетенции, на которых можно строить фундамент будущего бизнеса.

Иными словами, нужно научиться монетизировать свой талант. Вот как это сделать:

1. Определите свой талант. Важно определить, в чем заключается ваш талант, то, что вы умеете делать лучше остальных, ну, или хотя бы большинства.

2. Определите востребованность вашего продукта/услуги. Вот несколько профессиональных отраслей, судьба которых в ближайшие годы наименее сомнительна:

Коучинг и консалтинг

Интерим-менеджмент

Альтернативное образование

Программирование

Администрирование баз данных

Медицина

Веб-дизайн

Интернет-маркетинг

Промышленная инженерия.

3. Не прекращайте развиваться. Даже если вы считаете себя гением и воплощением своего ремесла, то без должного развития вы утратите свой навык, слившись с толпой «середнячков».



Фото: uznt42.ru

4. Закрепите свой навык. Проще говоря, не пытайтесь усидеть на двух стульях одновременно. Не нужно быть экспертом во всех областях — достаточно стать лучшим в чем-то одном. Изучите рынок и постарайтесь понять, в чем потребитель нуждается больше всего, что ему нравится, и прокачивайте свои навыки в этом направлении. Все это нужно делать, разумеется, с оглядкой на свои способности.

5. Сосредоточьтесь на задачах. Если воспринимать свои умения как хобби, то они таковыми и останутся. Чтобы ваш талант стал приносить прибыль, и относиться к нему нужно как к работе. Соответственно, нужно применять рабочий подход со всеми его расписаниями, дедлайнами и качеством. Вы должны обеспечить себя рабочей средой, в которой не будет отвлекающих факторов.

6. Никогда не отступайте. Думайте не о том, что вы имеете сейчас, а о том, что в итоге получите. Заниматься тем, что любишь больше всего, — роскошь, которой обладает не каждый. Будет нелегко, но когда вы увидите первые плоды своего труда, то изменится и отношение к ситуации.

7. Полюбите продажи. Превратить свой талант в продукт и найти покупателя, т.е. свою целевую аудиторию — мало. Вам нужно тотально полюбить продажи! А здесь решающую роль играют навыки проактивной коммуникации, умение создавать и развивать полезные для бизнеса связи.

Если приглядеться внимательно, то можно увидеть, что собственники бизнесов 90% своего времени проводят в переговорах. Потому что именно коммуникации открывают перед ними множество новых возможностей: «больше контактов — больше контрактов» — главный секрет успеха предпринимателя.



Фото: nauticexpo.ru

Таким образом, мы можем предположить, что именно проактивная жизненная позиция, желание жить достойно и тотальная потребность быть полезным другим людям — хорошая основа для начала свободной жизни в социуме в роли предпринимателя, собственника бизнеса.

Но очень важно, еще раз, осознать, что вместе со свободой в нашу жизнь приходит новый уровень ответственности.

Чему все это нас учит

Нужно немедленно изменить отношение людей и государства к предпринимательству в целом и малому и среднему бизнесу в частности. Что можно сделать:

Ввести предпринимательство как обязательный предмет во все вузы

Создать большое количество грантов для студенческих стартапов

Действующим предпринимателям научиться делать экзиты из существующих бизнесов, чтобы создавать новые.

Для последней задачи как нельзя лучше подходит технология интерим-менеджмента, которая позволяет корректно подготовить бизнес-актив к продаже или привлечению партнерских инвестиций на развитие.

В данном случае интеримы — это лучшие помощники собственника, потому что они в основном работают на конечный результат — процент от добавленного финансового результата уже после повышения эффективности бизнеса. И, самое главное, они бесстрастно расчищают бизнес-структуру от неэффективных «прилипал», накопившихся в компании за многие годы и мешающих ей расти. Таким образом, задача интерим-менеджеров сводится к тому, чтобы вывести бизнес на пик стоимости и помочь собственнику его продать.

Здесь мы снова обратимся к цифрам. Как известно, ВВП США составляет 24% мирового ВВП, за ними следует Китай — 16%, потом — Япония — 8%. Почему экономика США растет быстрее всех? Да потому что самое почетное «звание» у них в обществе — «серийный предприниматель». Всех интересует не количество твоих стартапов, а количество твоих экзитов.

Давайте поможем нашим предпринимателям «освобождаться из плена операционного управления» и заниматься любимым делом — созданием новых бизнесов. Например, мы сейчас в рамках нашей Ассоциации начинаем массовую подготовку интерим-менеджеров к развитию культуры экзитов в Украине и готовы делиться методиками эффективного менеджмента («Система управления 9×9» доступна по ссылке ). Дело — за «профессиональными руками» в виде опытных CEO и топ-менеджеров, которым интересно участвовать в интерим-проектах.

Бизнес должен сам защитить себя — при помощи правильной самоорганизации и повышения собственной эффективности.

Так что давайте сами поднимать экономику.

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