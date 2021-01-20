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Давно не было и вот опять: с 21 января дорожает бензин
Источник материала: Партизан
С 21 января в Беларуси розничные цены на топливо увеличатся традиционно на 1 копейку
С 21 января они составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., ДТ – 1,81 руб.
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С 21 января в Беларуси розничные цены на топливо увеличатся традиционно на 1 копейку
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