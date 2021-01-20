Андрей Федоров: Отношения с США будут заморожены на неопределенный срок

США не признали результаты президентских выборов в Беларуси, следовательно, и Александра Лукашенко – легитимным президентом. Тогда почему представитель официального Минска приглашен на инаугурацию нового президента США Байдена?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил международный обозреватель Андрей Федоров.





- Во-первых, временный поверенный в США назначен достаточно давно, еще до президентских выборов в нашей стране – он является представителем той власти, которую США признавали. С формальной точки зрения никаких нарушений нет и претензий к американцам предъявлять не надо.





К тому же, на инаугурацию пригласили и Тихановскую – официально и протокол соблюден, и продемонстрирована симпатия американцев к другой стороне.





- Это совсем не свидетельствует о преемственности политики?





- Совсем нет. Американцы ведь не отказались от своей позиции – непризнания итогов выборов. Существует протокол: официальный представитель официально представляет страну, следовательно, его вполне можно пригласить.





- Как изменится политика новой американской администрации по отношению к официальному Минску?





- О конкретных вещах пока говорить явно преждевременно. Некоторые выводы можно делать только на основе публичных выступлений, которые делал Байден во время предвыборной кампании в США, - он жестко высказывался.





Но слова и дела не всегда совпадают, особенно в политике. Думаю, что политика новой администрации будет более обозначенной, на риторическом уровне, безусловно, будет больше заявлений, высказываний, порицаний, возможно, будет усилена поддержка демократического сообщества Беларуси.





Насчет санкций трудно что-то сказать: между странами не такой большой товарооборот, чтобы санкции могли сыграть существенную роль.





- Послевыборная Беларусь окажется в центре внимания внешней политики США или останется на периферии?





- В центре Беларусь точно не окажется: сейчас появляются и будут появляться новые точки притяжения, именно сейчас – это Навальный, если мы говорим о внимании США к правам человека в других государствах.





Скорее всего, США будут реагировать ситуативно: что-то происходит в Беларуси – будет реакция. Отдел Госдепартамента, посольство будут мониторить ситуацию, но не думаю, что мы ежедневно будем получать информацию о политике Соединенных Штатов в отношении официального Минска.





- Кстати, а как обстоит дело с обменом послами? До выборов в Беларуси этот процесс близился к логическому завершению.





- Обмен послами будет подвешен. К тому же белорусский посол в США скончался, хотя у нас назначить нового – дело недолгое.





Мне кажется, американская администрация не будет торопиться направлять сюда посла: в их представлении посол может играть серьезную роль, когда отношения между странами хорошие, у него есть масса контактов, он вхож в разные государственные институты, где может продвигать свои идеи.





А сегодня от нового американского посла будут шарахаться, как от прокаженного: без посла посольство может делать то же самое, что и с послом – в данной ситуации наличие посла или его отсутствие не имеет принципиального значения.





- То есть, белорусско-американские отношения сохраняют статус-кво?





- Формальные отношения опять подвиснут. Обмен послами, думаю, заморозится на неопределенный срок.