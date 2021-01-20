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Андрей Федоров: Отношения с США будут заморожены на неопределенный срок

20.01.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах в США. Послами страны так и не обменялись.

Андрей Федоров: Отношения с США будут заморожены на неопределенный срок
США не признали результаты президентских выборов в Беларуси, следовательно, и Александра Лукашенко – легитимным президентом. Тогда почему представитель официального Минска приглашен на инаугурацию нового президента США Байдена?
На вопросы «Белорусского партизана» ответил международный обозреватель Андрей Федоров.

- Во-первых, временный поверенный в США назначен достаточно давно, еще до президентских выборов в нашей стране – он является представителем той власти, которую США признавали. С формальной точки зрения никаких нарушений нет и претензий к американцам предъявлять не надо. 

К тому же, на инаугурацию пригласили и Тихановскую – официально и протокол соблюден, и продемонстрирована симпатия американцев к другой стороне. 

- Это совсем не свидетельствует о преемственности политики?

- Совсем нет. Американцы ведь не отказались от своей позиции – непризнания итогов выборов. Существует протокол: официальный представитель официально представляет страну, следовательно, его вполне можно пригласить.

- Как изменится политика новой американской администрации по отношению к официальному Минску?

- О конкретных вещах пока говорить явно преждевременно. Некоторые выводы можно делать только на основе публичных выступлений, которые делал Байден во время предвыборной кампании в США, - он жестко высказывался. 

Но слова и дела не всегда совпадают, особенно в политике. Думаю, что политика новой администрации будет более обозначенной, на риторическом уровне, безусловно, будет больше заявлений, высказываний, порицаний, возможно, будет усилена поддержка демократического сообщества Беларуси.

Насчет санкций трудно что-то сказать: между странами не такой большой товарооборот, чтобы санкции могли сыграть существенную роль. 

- Послевыборная Беларусь окажется в центре внимания внешней политики США или останется на периферии?

- В центре Беларусь точно не окажется: сейчас появляются и будут появляться новые точки притяжения, именно сейчас – это Навальный, если мы говорим о внимании США к правам человека в других государствах. 

Скорее всего, США будут реагировать ситуативно: что-то происходит в Беларуси – будет реакция. Отдел Госдепартамента, посольство будут мониторить ситуацию, но не думаю, что мы ежедневно будем получать информацию о политике Соединенных Штатов в отношении официального Минска.

- Кстати, а как обстоит дело с обменом послами? До выборов в Беларуси этот процесс близился к логическому завершению.

- Обмен послами будет подвешен. К тому же белорусский посол в США скончался, хотя у нас назначить нового – дело недолгое. 

Мне кажется, американская администрация не будет торопиться направлять сюда посла: в их представлении посол может играть серьезную роль, когда отношения между странами хорошие, у него есть масса контактов, он вхож в разные государственные институты, где может продвигать свои идеи. 

А сегодня от нового американского посла будут шарахаться, как от прокаженного: без посла посольство может делать то же самое, что и с послом – в данной ситуации наличие посла или его отсутствие не имеет принципиального значения.

- То есть, белорусско-американские отношения сохраняют статус-кво?

- Формальные отношения опять подвиснут. Обмен послами, думаю, заморозится на неопределенный срок.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах в США. Послами страны так и не обменялись.
 
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