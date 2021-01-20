Усов: «Заигрывания и уступки только развязывают тирану руки»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему не правы те, кто опасается, что отмена чемпионата по хоккею станет поводом для нового террора. Политолог — про хоккей и диктатуру.

«Все тирании одинаковы, — пишет Павел Усов. — Их внутренняя и внешняя политика, их образ мышления и способ действия подчиненны общим законам. Отличаться они могут только количеством жертв, которые они оставляют после своего правления, пытаясь удержаться при власти.

Заигрывания с ними и уступки опасны и недопустимы, они воспринимаются как слабость и развязывают тирану руки, укрепляют его чувство уверенности и безнаказанности. Иногда может сложиться впечатление, что диктаторы ослабляют давление и террор, но это происходит только тогда, когда режиму ничего не угрожает или репрессировать уже некого. Но насилие и репрессии остаются сутью их правления.

В истории много примеров, когда демократические государства пытались заигрывать с диктаторами, рисовали из них «своих сукиных сынов», скармливали им целые народы и общества, от Гитлера, до Самосы. Результат всегда был один: кровь, смерть, страдания.

От диалогов, мягких подходов, уступок явная польза была только для тирана и его окружения. Да, пространство гражданской активности расширялось, но это не была свобода, за Свободу так или иначе приходиться сражаться и погибать.

Поэтому меня несколько удивляют опасения по поводу того, что отмена чемпионата по хоккею развяжет Лукашенко руки для нового террора.

Говориться это так, будто его кто-то или что-то ограничивало в этом.

Если есть люди, которые беспокоятся за уровень террора в стране (а это психология заложника), то, чтобы прекратить террор, международному сообществу вероятно следует: отменить санкции, признать Лукашенко легитимным, обняться с ним и дать 3 миллиарда на поддержание его режима. В общем перелистнуть страничку. А также на перспективу запретить всем реальным кандидатам участвовать в выборах и протестовать, так как сопротивление режиму приводит к той ситуации в которой страна находится сейчас.

Другими словами: смирись с тиранией, ложью, несправедливостью. Молчи и подчиняйся, стань «ябатькой», тогда не будет репрессий и террора, не будет санкций, а в Беларуси буду хоккеи, карнавалы, Евровидение и вечный Лукашенко с сыном Колей.

С хоккеем или без хоккея террор неизбежен, так как это единственное, благодаря чему Лукашенко может удержать власть. В свою очередь чемпионат в Беларуси был бы идеологической и политической победой Лукашенко, насмешкой над всеми убитыми и замученными, предтечей дальнейших уступок, таких как (санкции угроза независимости и новых репрессий). И это бы могло оправдать дальнейшие репрессии. Бейте, сажайте, убивайте нам ничего не грозит. К нам будут ездить, от нунция, до высоких функционеров пожимать руки и пить шампанское и все это ради высоких целей, чтобы не было террора.

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Если хотите, чтобы не было террора и репрессий, единственное, что нужно сделать — уничтожить режим Лукашенко, ну или по крайней мере его не поддерживать. Это касается всех тираний.

Кстати перенос ЧМ в Россию так себе идея, но это опять же давнее и порочное двуличие Запада.

Только жесткий и принципиальный подход, солидарность и бескомпромиссная борьба может сломать тираническую систему».

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