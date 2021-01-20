Что умеет умный унитаз Xiaomi за 1270 евро

Источник материала: Tut.by

Дочерняя фирма Xiaomi создала унитаз Aqara Smart Toilet H1. Продавать «устройство» планируют примерно за 1276 евро. Издание gizchina.it рассказало, что Smart Toilet H1 предлагает за эти деньги.





Унитаз, по словам его создателей, сконструирован так, чтобы облегчить давление на ноги. В активе также термостат для поддерживания постоянной температуры (если температура вокруг понижается, то включается подогрев), а также крышка «повышенного комфорта», уточняют в hi-tech.mail.ru .

Smart Toilet H1 поддерживает функцию биде, а также регулировки напора воды вместе с ее температурой. Причем все можно настраивать удаленно со смартфона. Кроме того, есть встроенная система сушки с четырьмя степенями напора воздуха. По задумке, она поможет избавиться от туалетной бумаги. Система слива также автоматическая.

Пока продавать смарт-унитаз планируют только в Китае, о планах по выводу «девайса» на другие рынки не сообщается.