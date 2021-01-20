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Что умеет умный унитаз Xiaomi за 1270 евро
Источник материала: Tut.by
Дочерняя фирма Xiaomi создала унитаз Aqara Smart Toilet H1. Продавать «устройство» планируют примерно за 1276 евро. Издание
Унитаз, по словам его создателей, сконструирован так, чтобы облегчить давление на ноги. В активе также термостат для поддерживания постоянной температуры (если температура вокруг понижается, то включается подогрев), а также крышка «повышенного комфорта», уточняют в
Smart Toilet H1 поддерживает функцию биде, а также регулировки напора воды вместе с ее температурой. Причем все можно настраивать удаленно со смартфона. Кроме того, есть встроенная система сушки с четырьмя степенями напора воздуха. По задумке, она поможет избавиться от туалетной бумаги. Система слива также автоматическая.
Пока продавать смарт-унитаз планируют только в Китае, о планах по выводу «девайса» на другие рынки не сообщается.
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Унитаз, по словам его создателей, сконструирован так, чтобы облегчить давление на ноги.
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