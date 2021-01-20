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«Наконец-то получится хороший корабль». Флот США заказывает новые универсальные фрегаты

20.01.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После десятилетий строительства в основном неудачных кораблей флот США может наконец пополниться перспективными моделями. Речь идет о фрегатах класса Constellation, которые войдут в строй в середине 2020-х годов, пишет Popular Mechanics.


Изображение: wikipedia.org

Эти корабли основаны на итальянских технологиях и названы в честь одного из первых шести кораблей американского флота в 18 веке. Функционально они представляют собой многоцелевые фрегаты, способные бороться с подводными лодками, надводными кораблями и воздушными целями.

Фрегаты Constellation будут иметь длину порядка 145 метров, водоизмещение в 7200 тонн и экипаж в 200 человек. Вспомогательное вооружение кораблей составят 57-миллиметровые скорострельные пушки (способные сбивать даже дроны) зенитные ракеты, вертолет MH-60R Seahawk и беспилотники. Однако основу составит 41 ракетная шахта вертикального пуска, в которую можно устанавливать противолодочные ракеты, ракеты «земля-воздух» или крылатые «Томагавки». В зависимости от того, какую миссию выполняет фрегат, для него можно подбирать наиболее подходящие боеприпасы для загрузки в шахту.

Считается, что новый класс кораблей — это возможность для ВМФ относительно недорого пополнить флот боеспособными единицами, увеличив его мощь.

Последние два десятилетия для американского военного кораблестроения выдались неудачными. Дорогих кораблей класса Zumwalt с не очень понятной нишей применения построили всего три из запланированных 32. Модульные прибрежные боевые корабли (Littoral Combat Ships) также оказались неудачны. А USS Gerald R. Ford, первый новый по конструкции авианосец США за 40 лет, оказался безумно дорогим и страдающим от множества «детских болезней».

Изначально планируется построить 20 фрегатов Constellation. Если проект окажется успешным, число кораблей может вырасти до 50 или более.

 
 
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Два с лишним десятилетия американское кораблестроение рождало весьма странные модели.
 
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