Углубление политического кризиса и отключение интернета. Как айтишники оценивают риски для бизнеса

Источник материала: Tut.by

Центр экономических исследований BEROC презентовал результаты опроса о положении и перспективах развития ИТ-отрасли Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

В декабре 2020 года центр провел опрос 315 респондентов — руководителей ИТ-компаний. Среди прочего их спросили, как они оценивают риски для бизнеса.

По итогам был составлен своеобразный «рейтинг рисков». Первые три места заняли:

технические сбои, а именно, отключение интернета (58,4% из респондентов выбрали этот вариант);

углубление политического кризиса (64,1%);

повышение налогов и платежей (56,8%).

Также 53,3% опрошенных считают, что на фоне происходящего может произойти отток кадров за рубеж. А 52,7% представителей ИТ-компаний считают, что в Беларуси есть угрозы физической безопасности сотрудников. 42,5% считают вероятным сокращение преференций от ПВТ.

Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают 48,6% организаций. При этом 43,8% представителей ИТ-компаний отметили, что не рассматривают релокацию, 14% выбрали в качестве возможного места для переезда Польшу, 11,1% — Украину, 10,7% — Литву, 8,3% — Россию, 5,9% — другое направление, 3,6% — Латвию, 2,6% — Эстонию.



Источник: BEROC

Однако на деле лишь 4,4% опрошенных сообщили, что их компании находятся в процессе полной релокации. 6% ответили, что полная релокация возможна, а 50,2% — что эта мера совершенна невозможна.

Другие результаты по временному переезду: 35,3% сообщили, что временная релокация отдельных сотрудников возможна, и 30,5% сказали, что могут оказать индивидуальную помощь отдельным сотрудникам, желающим переехать в другую страну.

Наиболее значимый мотив релокации — экономическая и личная безопасность

Помимо прочего, в исследовании отмечается, что опрошенные оценивают перспективы внутреннего рынка хуже, чем зарубежных: увеличения объема заказов на основном рынке в ближайший 2021 год ожидают 32%, а уменьшения — 30%. Продуктовые компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке, а имиджевые потери для резидентов ПВТ более значимы, чем для остальных.