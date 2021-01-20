Топливо подорожает в Беларуси с 21 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. В Беларуси розничные цены на дизель и бензин увеличатся на 1 копейку с 21 января, сообщили в среду в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Таким образом, с 21 января 2021 моторное топливо на АЗС будет стоить:

АИ-92-К5-Евро – 1,71 рубля;

АИ-95-К5-Евро – 1,81 рубля;

АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля;

ДТ – 1,81 рубля.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. В прошлый раз стоимость увеличивалась 85 дней назад – 27 октября 2020 года. К слову, в прошлом году цены на моторное топливо менялись 16 раз.

В "Белнефтехиме" подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, а по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%.

С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%.

"В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цены на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку", - объяснили решение на "Белнефтехиме".

Тем временем, цены в Беларуси остаются на 22 – 51 % ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8 – 10 %.

Председатель "Белнефтехима" Александр Рыбаков ранее отмечал , что концерн не собирается менять подходы к ценообразованию на автомобильное топливо в республике, потому что они прошли проверку временем.

"В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю", - пояснил глава концерна.

По его словам, белорусы положительно воспринимают существующие подходы к ценообразованию на топливо.

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