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Топливо подорожает в Беларуси с 21 января
20.01.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. В Беларуси розничные цены на дизель и бензин увеличатся на 1 копейку с 21 января, сообщили в среду в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Таким образом, с 21 января 2021 моторное топливо на АЗС будет стоить:
Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. В прошлый раз стоимость увеличивалась 85 дней назад – 27 октября 2020 года. К слову, в прошлом году цены на моторное топливо менялись 16 раз.
В "Белнефтехиме" подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается
© Sputnik / Владимир Трефилов
С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%.
"В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цены на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку", - объяснили решение на "Белнефтехиме".
Тем временем, цены в Беларуси остаются на 22 – 51 % ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8 – 10 %.
Председатель "Белнефтехима" Александр Рыбаков
"В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю", - пояснил глава концерна.
По его словам, белорусы положительно воспринимают существующие подходы к ценообразованию на топливо.
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Это первое изменение цен на автомобильное топливо в 2021-м, последний раз они менялись 27 октября 2020 года.
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