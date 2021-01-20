Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

В суде Ленинского района Минска продолжается процесс по делу о нападении на сотрудника ОМОНа. Обвиняемый вину не признал.





32-летнего Виктора Борушко обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК, до десяти лет лишения свободы). С 18 октября Борушко находится под стражей.

У Борушко высшее образование, он индивидуальный предприниматель. Есть погашенная судимость за преступление (ч. 1 ст. 328 — незаконный оборот наркотиков), совершенное около 15 лет назад.

Судебное заседание ведет Марина Запасник, гособвинение представляет Александр Романович, адвокаты — Наталья Ефимчик и Павел Матусевич.

Первый день судебного процесса:

Что говорил государственный эксперт

Виктор Борушко 18 октября 2020 года участвовал в акции протеста на Партизанском проспекте в Минске. Сотрудники ОМОНа пытались его задержать. По версии обвинения, он оказал сопротивление, одного из омоновцев ударил ногой, в результате чего у того случился перелом большой берцовой кости правой ноги.

Информация о пострадавшем сотруднике милиции засекречена. На процессе он проходит под ненастоящим именем Иван Волохов, лицо скрыто балаклавой.

Борушко утверждает, что не бил ногой сотрудника ОМОНа, а упал с ним на землю в результате сделанной кем-то из силовиков подсечки.





Перелом ноги был квалифицирован как тяжкое телесное повреждение. Это подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

В суде 19 января выступила эксперт ГКСЭ. В заключении по поводу травмы Волохова отмечается, что эксперт «не исключает удара тупым предметом». Эксперт подчеркнула, что Волохов не мог получить подобную травму при падении, подвороте ноги. Эксперт отметила, что точно определить направление воздействия травмирующей силы можно только при вскрытии.

Независимый эксперт считает проведенную экспертизу неполной

У независимого медицинского эксперта Ивана Алексо иная позиция. В суде 20 января он заявил, что качественная рентгенограмма может продемонстрировать направление повреждения кости. Это важно для представления о том, с какой стороны был нанесен удар.

Например, люди получают подобные переломы, когда стопа находится на возвышении, а на ногу сваливается тяжелый предмет. То есть, теоретически Волохов мог получить перелом, когда его стопа была на бордюре, и в этот момент на его ногу упал Борушко, сбитый подсечкой другого омоновца.

Иван Алексо проанализировал заключение госэксперта в части правильности экспертных выводов.

«Усматривается явная неполнота исследований», — сказал Алексо. Прежде всего он обратил внимание на отсутствие описания рентгенограммы. На это ранее указывала и адвокат Наталья Ефимчик.

В ответ государственный эксперт заявила, что выводы о характере травмы сделаны после изучения рентгеновского снимка. Запись о том, что снимок был изучен, имеется в заключении. Этого, по мнению эксперта ГКСЭ, достаточно.

Иван Алексо отметил, что «инструкция проведения экспертизы подразумевает четкость описания, которое должно быть логично и последовательно». Он указал, что «в данном случае описания вообще нет».

Алексо отметил, что нет описания краев костных обломков, то есть невозможно определить, есть ли следы консолидации (сращения) кости. А это позволяет установить давность перелома. При этом, сказал Алексо, эксперт госкомитета в заключении утверждает, что консолидации нет. «Однако это не описано, не соответствует изложенным фактам в исследовательской части», — сказал Алексо.

Он считает, что выводы дополнительной экспертизы можно подвергнуть сомнению в связи с неточностями первичной экспертизы. Например, в описательной части заключения указана как поломанная в одном случае левая, в другом правая нога (у Волохова перелом правой).

В протоколе следственного эксперимента упоминается одна часть стопы, которой Борушко якобы нанес удар, а приобщено к документации фото другой части стопы.

Алексо также считает, что для полноты картины надо устанавливать плотность костной ткани пострадавшего, исключить наличие у него заболеваний, которые могли бы повлиять на уязвимость кости.

«Невозможно образование подобных телесных повреждений при обстоятельствах, указанных в протоколе. Для большей объективности надо провести дополнительные исследования, исследовать ход линии перелома, наличие и направление дополнительных трещин. Тогда направление травмирующей силы может быть установлено», — сделал вывод эксперт.

В связи со сказанным независимым экспертом второй адвокат обвиняемого Павел Матусевич ходатайствовал о проведении повторной экспертизы в ГКСЭ, исследовании и описании рентгенограммы потерпевшего. Прокурор выступил против. Судья после перерыва на совещание ходатайство отклонила.

Брат обвиняемого нашел видео инцидента

Судья согласилась приобщить к делу фото и видеозаписи, предоставленные братом обвиняемого Николаем Борушко.

В суде 20 января Николай рассказал, что когда узнал о том, что брата подозревают в уголовном преступлении, то разместил объявления на подъездах домов возле велозавода, где произошел инцидент, а также в социальных сетях с просьбой к очевидцам предоставить фото и видеозаписи.

Люди стали присылать видео. Николай «отсмотрел тысячи часов видео» в поисках изображения своего брата и нашел четырехсекундный фрагмент, который посмотрели в суде.





Слушателям в зале суда монитор, на котором показали видео, не был виден, но Николай Борушко, комментируя запись, сказал, что на видео видно, как его брату действительно делает подсечку сотрудник ОМОНа — но не потерпевший, а другой, в результате чего нога Виктора Борушко выворачивается, и происходит столкновение с омоновцев Волоховым.

На просьбу судьи охарактеризовать личность брата Николай Борушко сказал, что Виктор не очень везучий, но хороший человек, «работал всю жизнь». «Не представляю, чтобы он умышленно причинил вред человеку», — сказал брат обвиняемого.

В суде объявлен перерыв до 10 утра 26 января. Ожидается окончание судебного следствия, затем пройдут прения сторон, после чего обвиняемый выступит с последним словом.