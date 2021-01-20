Серьезная авария на МКАД: на внешнем кольце пробка от Лошицы

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня на внешнем кольце МКАД в районе Городской клинической больницы №10. В результате на кольцевой образовался серьезный затор, затруднения начинаются уже в районе Лошицы.

— Это 13-й км МКАД. Пострадал водитель микроавтобуса. Кольцевая стоит. Авария, возможно, связана с буксировкой самосвалов, — рассказал наш читатель, приславший видео.

Два самосвала со включенной аварийной сигнализацией стоят у правого края проезжей части, а слева, у отбойника, побывавшие в ДТП грузовик и легковой автомобиль. Их развернуло, у обоих значительные повреждения. Повреждено и разделительное ограждение.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17:30, в Минске наблюдаются 7-балльные пробки.

(будет дополнено)

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