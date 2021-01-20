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В Мадриде прогремел мощный взрыв
Источник материала: Onliner
Мощный взрыв прогремел в столице Испании Мадриде. Как сообщают очевидцы, один из домов разрушен практически полностью: вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны части здания. Пока не совсем понятно, какова причина взрыва, но некоторые издания отмечают, что, судя по геологации, ЧП произошло в здании отеля.
На кадрах, снятых с балкона соседнего дома, видно, что пострадавшее здание лишилось фасада. Через пустые простенки видны перекрытия и, возможно, лестница. Насколько известно на текущий момент, взрыв прозвучал на улице Толедо. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Один из местных жителей, наблюдающий картину из окна своей квартиры, сообщает, что взрыв произошел в доме престарелых. И возможная причина — утечка газа.
Испанские СМИ сообщают, что в результате ЧП несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Подтвержденных сообщений о погибших пока нет.
(будет дополнено)
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Мощный взрыв прогремел в столице Испании Мадриде. Как сообщают очевидцы, один из домов разрушен практически полностью: вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны...
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