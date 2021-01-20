В Мадриде прогремел мощный взрыв

Источник материала: Onliner

Мощный взрыв прогремел в столице Испании Мадриде. Как сообщают очевидцы, один из домов разрушен практически полностью: вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны части здания. Пока не совсем понятно, какова причина взрыва, но некоторые издания отмечают, что, судя по геологации, ЧП произошло в здании отеля.

На кадрах, снятых с балкона соседнего дома, видно, что пострадавшее здание лишилось фасада. Через пустые простенки видны перекрытия и, возможно, лестница. Насколько известно на текущий момент, взрыв прозвучал на улице Толедо. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Один из местных жителей, наблюдающий картину из окна своей квартиры, сообщает, что взрыв произошел в доме престарелых. И возможная причина — утечка газа.

Explosión en una residencia de ancianos por un escape de gas en la calle Toledo de Madrid cerca de la Pueera de Toledo. Ya está tardando la izquierda y sus babosos como Cintora, Ferreras, Mendizábal, Maestre y demás escoria en echarle la culpa a Ayuso. pic.twitter.com/BbD6QWQEnk — Juanan (@jacasi197O) January 20, 2021

Explosión de gas en Madrid en la calle Toledo.

Residencia de Ancianos Los Nogales.

Ya.esta tardandonla extrema izquierda podemita y socialista y demás escoria en echarle la culpa a Ayuso. pic.twitter.com/ROMErlpcfz — Juanan (@jacasi197O) January 20, 2021

Испанские СМИ сообщают, что в результате ЧП несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Подтвержденных сообщений о погибших пока нет.

(будет дополнено)