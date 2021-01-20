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В Беларуси дорожает топливо. Первый раз в новом году

20.01.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в «Белнефтехиме» сообщили о том, что в целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку.

«В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9 процентов, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года  на 30 процентов. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11 процентов», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

С 21 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят:

  • АИ-98  2,03 руб.,
  • АИ-95  1,81 руб.,
  • АИ-92  1,71 руб.,
  • ДТ  1,81 руб.

При этом, как отмечают в «Белнефтехиме», цены в республике остаются на 2251 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 810 процентов.

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Сегодня в «Белнефтехиме» сообщили о том, что в целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке...
 
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