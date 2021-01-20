В Беларуси дорожает топливо. Первый раз в новом году

Источник материала: Onliner

Сегодня в «Белнефтехиме» сообщили о том, что в целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку.

«В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9 процентов, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года — на 30 процентов. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11 процентов», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

С 21 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят:

АИ-98 — 2,03 руб.,

АИ-95 — 1,81 руб.,

АИ-92 — 1,71 руб.,

ДТ — 1,81 руб.

При этом, как отмечают в «Белнефтехиме», цены в республике остаются на 22—51 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8—10 процентов.